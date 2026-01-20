Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ

Η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη, με τη συνάντηση να θεωρείται η επίσημη έναρξη της μάχης ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορυφαία στελέχη θα συζητήσουν μια σειρά από πολιτικά και εσωκομματικά ζητήματα, όπως οι αναταράξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τα νέα κόμματα που κυοφορούνται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και η «κολλημένη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, από το Σάββατο στην Πεύκη και στη συνέχεια σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, έδωσε σήμα έναρξης διαλόγου με προοδευτικές δυνάμεις, καλώντας σε ανατροπή της ΝΔ. «Με την πολιτική μπροστάρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει διάλογο με πρόσωπα, κινήσεις και κόμματα, με στόχο την αλλαγή πολιτικής και όχι τη διάσωση προσώπων που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική της διεύρυνσης χωρίς «face control» θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, με έμφαση ότι δεν πρόκειται για εκλογική συμπόρευση, αλλά για έναρξη πολιτικού διαλόγου που θα σχηματοποιηθεί προς το Συνέδριο.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που αφορούν την ηθική, τονίζοντας ότι «η κριτική μπορεί να υπάρξει, αλλά αλλάζεις χώρο, κάνεις κριτική, όλα έχουν όριο». Πολλοί εκτιμούν ότι η αναφορά αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα που φλερτάρουν με επανένταξη στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος αναμένεται να τονίσει την ανάγκη «έκρηξης Δημοκρατίας» και επιτάχυνσης του κόμματος, προειδοποιώντας ότι το Συνέδριο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να «κουνηθεί η βελόνα». «Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», είχε δηλώσει πρόσφατα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναμένεται να επιμείνει στην πρότασή του για ψήφισμα στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. «Δεν κάνω πίσω. Είναι αδιανόητο να γίνει Συνέδριο χωρίς τέτοια απόφαση», δήλωσε πρόσφατα στην ΕΡΤNEWS. Από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και ότι δεν τίθεται ζήτημα ψηφοφορίας για κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί.

