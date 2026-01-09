Συνελήφθη 17χρονος μαθητής σε Λύκειο του Πύργου με μαχαίρι – «πεταλούδα»

Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, έπειτα από εντοπισμό μαχαιριού τύπου «πεταλούδα» στην κατοχή του, μέσα σε Λύκειο της περιοχής.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία εκπαιδευτικού, η οποία οδήγησε σε έλεγχο του μαθητή. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος έφερε στην κατοχή του μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο και κατασχέθηκε.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

