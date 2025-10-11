Συνελήφθη με 6.000 πακέτα τσιγάρα!

Εντοπίστηκε σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα άτομο το οποίο συνελήφθη σε περιοχή της Ξάνθης

11 Οκτ. 2025 13:16
Pelop News

Σε περιοχή της Ξάνθης εντοπίστηκε σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα άτομο το οποίο συνελήφθη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, βάρους 45 κιλών, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας. Στον ίδιο χώρο παραλαβής, βρέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν συνολικά 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
