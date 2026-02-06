Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος με αποσυναρμολογημένο πιστόλι πριν από πτήση για Γερμανία

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 60χρονος άνδρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2/2026), όταν κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο μέσω μηχανήματος X-ray οι υπεύθυνοι ασφαλείας διαπίστωσαν την ύπαρξη όπλου και δύο γεμιστήρων στις αποσκευές του επιβάτη.

Ακολούθησε άμεσα η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 60χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε στην κατοχή του το όπλο και τον λόγο μεταφοράς του.

