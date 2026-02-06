Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος με αποσυναρμολογημένο πιστόλι πριν από πτήση για Γερμανία

Στη σύλληψη 60χρονου προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν κατά τον έλεγχο αποσκευών εντοπίστηκε όπλο. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος με αποσυναρμολογημένο πιστόλι πριν από πτήση για Γερμανία
06 Φεβ. 2026 12:00
Pelop News

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 60χρονος άνδρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2/2026), όταν κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο μέσω μηχανήματος X-ray οι υπεύθυνοι ασφαλείας διαπίστωσαν την ύπαρξη όπλου και δύο γεμιστήρων στις αποσκευές του επιβάτη.

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος με αποσυναρμολογημένο πιστόλι πριν από πτήση για Γερμανία

Ακολούθησε άμεσα η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 60χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε στην κατοχή του το όπλο και τον λόγο μεταφοράς του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές
13:07 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου – Για πόσες ώρες θα στερέψουν οι βρύσες
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ