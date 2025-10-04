Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ στη Πάτρα για το πρόγραμμα της ΔΕΘ με Μάντζο, Κατρίνη, Σταρακά και Σολωμού

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ (Μαιζώνος 200) στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου με συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Στο πάνελ θα βρίσκονται:

Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής Επικρατείας

Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλείας

Χριστίνα Σταράκα, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Κατερίνα Σολωμού, μέλος Πολιτικού Κέντρου

Σκοπός της συνέντευξης είναι η ενημέρωση των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Μετά τις αρχικές τοποθετήσεις, τα στελέχη θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



