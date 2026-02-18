Συγγνώμη θα ζητήσετε;
Μέρες τώρα οι κάτοικοι της Πάτρας βιώνουν μία απαράδεκτη κατάσταση, απόρροια της παθογένειας που χαρακτηρίζει την εκτέλεση δημοσίων έργων. Τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει μετατραπεί σε υπαίθριο βόθρο, με τους αρμοδίους και άρχοντες της πόλης να παίζουν το κρυφτό της ευθύνης.
Κανείς δεν την έχει αναλάβει μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο κανείς δεν έχει τη γενναιότητα να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες.
