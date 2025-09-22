Συγγρού: Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα – Βροχή παραβάσεων για ταχύτητα και αλκοόλ ΒΙΝΤΕΟ

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική, με απολογισμό δεκάδες παραβάσεις για ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγγρού: Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα – Βροχή παραβάσεων για ταχύτητα και αλκοόλ ΒΙΝΤΕΟ
22 Σεπ. 2025 11:39
Pelop News

Ακραία ταχύτητα είχε αναπτύξει οδηγός στη λεωφόρο Συγγρού, κινούμενος με 187 χλμ/ώρα, σε δρόμο όπου το όριο είναι τα 100 χλμ. Οι κάμερες που έφεραν τα περιπολικά κατέγραψαν την επικίνδυνη πορεία του, την ώρα που αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατά το διάστημα 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθησαν συνολικά 101 οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα, ενώ εντοπίστηκαν 95 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, με 4 από αυτούς να συλλαμβάνονται καθώς το αλκοτέστ κατέγραψε τιμές άνω του 0,60 mg/l.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Η Τροχαία υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της υπερβολικής ταχύτητας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
