Συντήρηση: Μια λέξη άγνωστη για τον Eλληνα

Πάντα στην Ελλάδα, όταν συμβεί κάτι, μας φταίνε τα πάντα εκτός από εμάς! Μας φταίει η ατυχία, η εκάστοτε κυβέρνηση, ο καιρός, το… σύμπαν, αλλά ποτέ εμείς.

Ο Ελληνας, δυστυχώς, έχει άγνωστη λέξη τη συντήρηση.

Και δεν έχει καν στο μυαλό του ότι όλα απαιτούν και ένα κόστος συντήρησης. Από τον υπολογιστή σου μέχρι το σπίτι σου και το αυτοκίνητό σου.

Και αυτό είναι και ένα μέτρο πρόληψης. Για παράδειγμα, φτιάχνεις σπίτι στο δάσος και άντε το νομιμοποίησες. Πόσοι όμως έχουν τα απαραίτητα πυρίμαχα υλικά και πόσοι το είχαν ασφαλισμένο στο παρελθόν; Και ειδικά στην Πάτρα, το βλέπουμε αυτό καθημερινά.

Η πόλη έχει θρηνήσει ακόμα και θύμα από πτώση σοβάδων. Προ καιρού στο Λαύριο έφυγε ολόκληρο μπαλκόνι λες κι έσκασε πύραυλος από τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τη Γάζα.

Από θαύμα δεν είχαμε θύματα, όχι απλά θύμα. Προ ημερών έφυγε σχεδόν κάτι σαν άγαλμα από γωνία κτιρίου στην Αγίου Ανδρέου δίπλα σε σούπερ μάρκετ και σε ώρα αιχμής!

Στην πλατεία Ολγας έφυγε ολόκληρο δέντρο και πάλι καλά που ήταν κλειστή για έργα η πλατεία, καθώς εκεί λιάζονται πολλοί ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας ειδικά και χαρακτηριστικά εκείνη την ώρα.

Και εδώ, άντε δεν έφταιγε κανείς. Αλλά προφανώς πρέπει να γίνεται, νομίζω, αν και δεν είμαι γεωλόγος, ένας έλεγχος στο έδαφος.

Να πάμε και στα επόμενα; Πόσα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά εν κινήσει; Πιστεύετε ότι δεν ευθύνεται στις περισσότερες περιπτώσεις η κακή ή ανύπαρκτη συντήρηση; Εδώ γνωρίζετε ότι τα πανάκριβα σούπερ καρ απαιτούν πολύ συχνά αλλαγή ελαστικών για την ασφάλειά τους, ειδάλλως μπορεί να οδηγήσουν σε δυστύχημα;

Ή αντίστοιχα το θέμα με τα ασανσέρ που φεύγουν στο κενό όπως είδαμε ακόμα και σε κρατικά κτίρια;

Αλήθεια, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να αρχίσουν να κάνουν διορθωτικά έργα συντήρησης στις πολυκατοικίες και ειδικά στην Πάτρα που έχει σοβαρό θέμα; Και τι γίνεται με κληρονομιές που έμειναν ορφανές πχ; Αλλά όλοι θα σου πουν το κόστος, όταν παλεύουμε για το ενοίκιο και ένα αμαξάκι ποιος θα το πάρει;

Ή θα πάρει την Πόρσε αγνοώντας ότι το κόστος συντήρησης είναι μια… περιουσία όταν δεν είσαι πλούσιος!

Ο Ελληνας δεν υπολογίζει τα κόστη συντήρησης για να μην στερηθεί κάτι, καθώς οι μισθοί δεν επαρκούν για τον μικρομεσαίο. Και δεν λειτουργεί σαν Ευρωπαίος, με πρόληψη και συντήρηση, αλλά κάπως έτσι ρισκάρει και τη δική του ασφάλεια αλλά και να καταστρέψει τη ζωή του αν γίνει κάτι κακό.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

