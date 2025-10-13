Σύντομη συνομιλία και θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, είχε νωρίτερα θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τους ηγέτες που θα λάβουν μέρος, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες για την επισφράγιση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Χαμάς – Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες μετά τη χειραψία τους, είχαν μια σύντομη συνομιλία.

