Συντονίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Αχαΐα – Πρώτη κινητοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου

Ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας ανακοίνωσαν τη συγκρότηση κοινής συντονιστικής επιτροπής, με στόχο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των επόμενων δράσεων και κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, και όπως τονίζεται, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να οργανωθεί με αποτελεσματικότητα ο κοινός αγώνας απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που απειλούν την επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι δύο πλευρές δηλώνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε ενιαίες και συντονισμένες ενέργειες.

Η πρώτη κινητοποίηση έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Από τις 14:00 έως τις 18:00, καλούνται όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής να προσέλθουν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο – φανάρια της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση και θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, καθώς και για τα αιτήματα του κλάδου, αναμένεται να δοθεί μετά τη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής αύριο το απόγευμα.

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Δυτικής Αχαΐας:

Γεώργιος Βεσκουκής, Ντίνος Σπυρόπουλος, Δημήτρης Φλύγκος, Γεώργιος Παπαχριστόπουλος, Βασίλειος Γκότσοπουλος, Γεώργιος Λοτσάρης, Γεώργιος Κουτρουμάνης, Κώστας Τσαλίκης, Ιωάννης Δημόπουλος, Αντώνης Στασινός, Άννα Παπαζαφείρη, Γρηγόρης Ριγόπουλος, Νίκος Δρίβας.

Το μήνυμα των διοργανωτών είναι ξεκάθαρο: «Ενωμένοι – οργανωμένοι – αποφασισμένοι. Ο αγώνας συνεχίζεται».

