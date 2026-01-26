Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 8 επιβαίνοντες στο Μέιν- Μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα κατά την απογείωση

Συνετρίβη στις ΗΠΑ ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες. Μεγάλη πυρκαγιά.
26 Ιαν. 2026 7:33
Pelop News

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 600 συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπάνγκορ στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ, το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το δικινητήριο business jet με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ βρισκόταν στη φάση της απογείωσης. Το αεροσκάφος, το οποίο ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την προγραμματισμένη πτήση, μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα αμέσως μετά τη συντριβή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν επιζώντες ή ποιοι ακριβώς επέβαιναν στο αεροσκάφος. Η FAA, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το περιστατικό δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν από το Τέξας νωρίτερα την ίδια ημέρα. Η εταιρεία που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του αεροσκάφους έχει την ίδια διεύθυνση με δικηγορικό γραφείο των Άρνολντ & Ίτκιν. Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το Bombardier Challenger 600 τέθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.

Κατά τη στιγμή της συντριβής στο αεροδρόμιο έπεφτε ελαφρύ χιόνι, ενώ για μεγάλο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ (τρίτης μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας), ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει εάν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο δυστύχημα.

