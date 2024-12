Συρία: Απογειώθηκε το πρώτο αεροσκάφος από τη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αεροπλάνο, το πρώτο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, απογειώθηκε σήμερα Τετάρτη (18.12.24) από το αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Το αεροπλάνο κατευθύνθηκε στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, απ’ όπου ξεκίνησε η επίθεση του συνασπισμού που ανέλαβε τα ηνία της χώρας.

Σαράντα τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και διοικητικό προσωπικό, επιβαίνουν στο αεροσκάφος Airbus της εταιρείας Syrian Air, που πραγματοποιεί την πρώτη πτήση από τη Συρία στην μετά τον Άσαντ εποχή.

Μερικές ώρες πριν από την πτώση της Δαμασκού, ο Μπασάρ αλ Άσαντ είχε επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Δαμασκού προκειμένου να μεταβεί στη ρωσική βάση Χμεϊμίμ στη δυτική Συρία.

Ο συριακός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησής του εγκατέλειψαν στη συνέχεια το αεροδρόμιο, απ’ όπου καμία πτήση δεν είχε αναχωρήσει έκτοτε.

