Συρία: Σκοτώθηκαν μέλη της Χεζμπολάχ από ισραηλινή επίθεση 

Τουλάχιστον δύο μέλη της Χεζμπολάχ είναι νεκρά ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό που σημειώθηκε σήμερα στη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ, νότια της Δαμασκού.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση είχε στόχο «ένα σπίτι σε ένα αγρόκτημα στον τομέα της Σαγιέντα Ζεϊνάμπ που χρησιμοποιείται από μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν».

#BreakingNews:

🇮🇷 🇮🇱 According to Syrian media, Israeli aircraft launched missiles from Lebanese airspace, striking multiple locations associated with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and Hezbollah near Sayyidah Zaynab in western Syria.#Damascus#Elections… pic.twitter.com/vFfFTvG69k

— War Monitor (@War_Monitor09) November 4, 2024

Δύο μαχητές του λιβανέζικου κινήματος, το οποίο είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μη στρατιωτικούς στόχους νότια της πρωτεύουσας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

Reports from Syria: Israel bombed Hezbollah assets in Damascus, including intel HQ; strike targeted 3 sites, casualties reported. via @N12News https://t.co/3AflcVV601 — Israel Radar (@IsraelRadar_com) November 4, 2024

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ», μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA .

«Άκουσα τρεις διαδοχικές εκρήξεις, μια πολύ ισχυρή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Μεχντί Μαχφούζ.

Πρόσθεσε ότι αργότερα είδε «μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από αγροτική περιοχή».

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε κοντινές γειτονιές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Διαβάστε επίσης:

Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες στη Βαρκελώνη: Απίστευτες εικόνες και βίντεο

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ – Πάτρα: Ο 36χρονος βομβιστής των Αμπελοκήπων κλειδοκράτορας του πρώην Παραρτήματος του Πανεπιστημίου

Καλάβρυτα: Στέγνωσε το Σπήλαιο των Λιμνών, επιπτώσεις της ανομβρίας και στον τουρισμό

Αμερικανικές Εκλογές: Οι επιπτώσεις μιας επανεκλογής Τραμπ, οι πιθανότητες και οι κρίσιμες πολιτείες

Νέο Φορολογικό Πακέτο: 12 μειώσεις σε φόρους – Αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος και φιλοδωρήματα

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News