ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Καταδικάζει τη διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Καταδικάζει τη διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
13 Μαρ. 2026 9:40
Pelop News

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε έντονη καταδίκη για την ξαφνική και αναιτιολόγητη διακοπή της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου από τη διοίκηση του ΟΣΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του  ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αχαϊας καταδικάζει έντονα την ξαφνική και αναιτιολόγητη διακοπή της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου από τη διοίκηση του ΟΣΕ

Η ανακοίνωση της διακοπής των δρομολογίων έρχεται μετά τον πανηγυρικό εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας της γραμμής την προηγούμενη Δευτέρα στα Καλάβρυτα, εορτασμό στον οποίο η διοίκηση δεν παραβρέθηκε. Στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε ούτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης . Μετά τις χθεσινές εξΕλίξεις είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  Κυρανάκης ήταν γνώστης της κυοφορούμενης διακοπής λειτουργίας . Ο κ.Κυρανάκης και η κυβέρνηση οφείλουν άμεσα να δώσουν εξηιγήσεις.

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί αναντικατάστατο τοπόσημο της περιοχής. Η συμβολή του στην  τοπική οικονομία είναι καθοριστικής σημασίας

Η ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα από την κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα παλέψει μαζί με τον κόσμο τις περιοχής ,  τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης που καταδικάζει σε μαρασμό τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

 

