ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φιάσκο και εμπαιγμός – Δεν κατέβαλαν τις ενισχύσεις και δέσμευσαν χρήματα των αγροτών»

Για «άλλο ένα φιάσκο» και «εμπαιγμό» σε βάρος των αγροτών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις δυσλειτουργίες στις πληρωμές των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταυτόχρονη παρακράτηση χρημάτων για εισφορές στον ΕΛΓΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «οι “άριστοι” του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο». Όπως υπογραμμίζει, το περιστατικό δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα απλό τεχνικό λάθος, αλλά αποτελεί «το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «διέλυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», απαξιώνοντας κάθε μηχανισμό στήριξης των αγροτών και μετατρέποντας τις αγροτικές ενισχύσεις «σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού». Παράλληλα, σημειώνει ότι την ώρα που, όπως αναφέρει, «συσσωρεύονται σκάνδαλα και συγκαλύπτονται ευθύνες», οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν το κόστος μιας κυβέρνησης «χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η κυβέρνηση ζητά κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, ενώ την ίδια στιγμή «αδειάζει τα ταμεία τους», χωρίς να δίνει απαντήσεις για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση. «Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει ότι «καμία ανοχή δεν μπορεί να υπάρξει σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό», υποστηρίζοντας πως «οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση», ενώ κάνει λόγο για «λάθος κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο».

