Σύσταση για αναβολή διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ – Ανησυχία για νέα χτυπήματα

Η ναυτιλιακή ανησυχία εντείνεται, καθώς οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ στο ανώτατο επίπεδο και οι συστάσεις προς τα πλοία γίνονται αυστηρότερες.

23 Μαρ. 2026 9:33
Pelop News

Σε εξαιρετικά κρίσιμο επίπεδο παραμένει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις υπηρεσίες ασφαλείας και τη ναυτιλιακή κοινότητα να αντιμετωπίζουν πλέον την κατάσταση ως μία από τις πιο επικίνδυνες των τελευταίων εβδομάδων. Οι συστάσεις προς τα πλοία γίνονται ολοένα αυστηρότερες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ζητείται αναβολή διελεύσεων και αποφυγή προσεγγίσεων σε λιμένες της ευρύτερης περιοχής.

Η πίεση έχει ενταθεί μετά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στην περιοχή, με επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές να τροφοδοτούν νέους φόβους για την ασφάλεια του περάσματος. Το Ορμούζ παραμένει κομβική θαλάσσια αρτηρία για τη διακίνηση πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου, γεγονός που δίνει διεθνή διάσταση σε κάθε εξέλιξη.

Παράλληλα, η αναστάτωση επεκτείνεται και στα λιμάνια του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, ενώ οι επιθέσεις και οι ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν ήδη επηρεάσει τη λειτουργία μονάδων σε χώρες της περιοχής. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία ότι ο κίνδυνος για τα εμπορικά πλοία δεν περιορίζεται μόνο στο στενό πέρασμα, αλλά αγγίζει πλέον ολόκληρη την ευρύτερη ζώνη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τα πληρώματα και τις εταιρείες να κινούνται με αυξημένη επιφυλακή, να περιορίζουν την έκθεση στα ανοιχτά καταστρώματα και να είναι έτοιμοι για άμεσες αλλαγές πορείας, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

