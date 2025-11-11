Σύστημα εν αναμονή

Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται εν αναμονή, πλέον, ενός, δύο ή και τριών νέων κομματικών φορέων.

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι εάν επιβεβαιωθούν οι «ειδικοί» και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσουν στη δημιουργία νέων σχηματισμών, τότε θα δούμε ένα νέο τοπίο να διαμορφώνεται -καταρχάς- στον χώρο της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής.

Και το σημερινό κυβερνών κόμμα, όμως, στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων σχημάτων, θα έχει κάποια φθορά, αν και δημοσκοπικά για την ώρα δεν αμφισβητείται.

Σε κάθε περίπτωση, μας περιμένει μια άκρως ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδος όλο το προσεχές διάστημα.