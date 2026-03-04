Τα 58 έκλεισε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Οι ευχές, τα χειροκροτήματα και το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

Γενέθλια είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Βουλή δεν άφησε την ημέρα να περάσει απαρατήρητη. Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι κλείνει τα 58, ενώ δεν έλειψαν οι ευχές, τα χειροκροτήματα αλλά και το χιούμορ για το… κέρασμα.

04 Μαρ. 2026 12:48
Pelop News

Τα 58 του χρόνια έκλεισε σήμερα (4/3/2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αποκάλυψη να γίνεται μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τον πρωθυπουργό «πρόδωσε» ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος του ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά του.

«Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχηθώ εκ μέρους των συναδέλφων χρόνια πολλά και καλά για τα γενέθλιά σας», είπε χαρακτηριστικά, με την αναφορά να συνοδεύεται από χειροκροτήματα – κυρίως από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας.

«58, είμαστε συνομήλικοι»

Στη συνέχεια, όταν βουλευτές τον ρώτησαν πόσα χρόνια κλείνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο: «58, είμαστε συνομήλικοι».

Το… κέρασμα στη Βουλή

Η συζήτηση πήρε πιο χαλαρό τόνο όταν τέθηκε το ζήτημα του κεράσματος για τα γενέθλια.

Ο πρωθυπουργός απάντησε επίσης με διάθεση χιούμορ:
«Θα κεράσουμε μετά, κύριε Βελόπουλε. Στο γραφείο μου άμα θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

