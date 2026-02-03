Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο

Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν καθώς σε δύο ανεξιχνίαστα εγκλήματα, τα οποία έχουν αρκετές ομοιότητες με τη δολοφονία του 27χρονου Μανώλη Βροντάκη, στρέφονται οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ώστε να καταφέρουν να βρουν τόσο το κίνητρο –άρα κατ’ επέκταση και τους ηθικούς αυτουργούς– όσο και τους φυσικούς αυτουργούς αυτού του «συμβολαίου θανάτου».

​Από την πρώτη στιγμή στο κάδρο είχε μπει η δολοφονία του Χρήστου Γιαλιά, με τους δράστες τότε να τον πυροβολούν με Καλάσνικοφ και να πυρπολούν το όχημα μέσα στο οποίο επέβαινε.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

​Η δεύτερη όμως υπόθεση, που όσο περνά η ώρα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ΕΛ.ΑΣ., είναι η υπόθεση του Αλβανού 27 ετών που βρέθηκε δολοφονημένος μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας τον Νοέμβριο του 2025.

​Τότε, ο 27χρονος από τη γειτονική χώρα, με καθαρό ποινικό μητρώο, είχε βρεθεί δεμένος και απανθρακωμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι είχε πυροβοληθεί και εκείνος στο κεφάλι.

​Όπως και στην περίπτωση του Μανώλη Βροντάκη, οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Στην περίπτωση του Βροντάκη από τη Θεσσαλονίκη, στην περίπτωση του Αλβανού από την Πιερία — και στις δύο περιπτώσεις, συνεπώς, από τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι δύο είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Και στις δύο περιπτώσεις έβαλαν φωτιά στα θύματα, αν και στην περίπτωση του Βροντάκη δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελαν οι δράστες.

​Ιδιαίτερο βάρος θα πέσει και στα ευρήματα από τη σορό, μήπως εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος των δραστών, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η σειρά των καταθέσεων των συγγενών του Βροντάκη.

​Η ΕΛ.ΑΣ. βλέπει υπόθεση που παραπέμπει σε μεθόδους μαφίας και, παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η αστυνομία κοιτά προς τα κυκλώματα της νύχτας.

