Τα ελληνικά καλλυντικά «εκτοξεύονται»

Η ελληνική αγορά καλλυντικών συνεχίζει να επιδεικνύει σταθερότητα και δυναμική ανάπτυξη, διατηρώντας ισχυρή θέση στο ευρωπαϊκό τοπίο και συμβάλλοντας σημαντικά στην εγχώρια οικονομία και τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Cosmetics Europe, η συνολική αξία της αγοράς (σε τιμές λιανικής) ανέρχεται σε 1,714 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 1,6% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 165 ευρώ, υψηλότερη από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά ακόμα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 183 ευρώ – ένα στοιχείο που υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο 42,5%. Ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών (22%), τα διακοσμητικά καλλυντικά (13,2%), τα είδη καθημερινής υγιεινής (12,9%) και τα αρώματα (9,4%). Η κυριαρχία της περιποίησης δέρματος αντικατοπτρίζει τη στροφή των καταναλωτών προς προϊόντα φροντίδας, ευεξίας και αντιγήρανσης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των εξαγωγών: το 2024 καταγράφηκε αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2023, με την Ελλάδα να ξεπερνά σε ρυθμό ανάπτυξης αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και να ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών.

Ο κλάδος στηρίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 ΜμΕ στον τομέα των καλλυντικών, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής, της απασχόλησης και της καινοτομίας.

Στα κανάλια διανομής, ο ανταγωνισμός μεταξύ σούπερ μάρκετ και ηλεκτρονικών φαρμακείων εντείνεται. Σύμφωνα με στοιχεία Circana (Ιανουάριος 2026):

Στα σούπερ μάρκετ (φυσικά & ηλεκτρονικά) οι πωλήσεις καλλυντικών έφτασαν τα 596 εκατ. ευρώ (+1,7% από 2024), με μερίδια: περιποίηση δέρματος 27,8%, μαλλιά & styling 28,2%, ομορφιά & αντηλιακά 28,8%, στοματική υγιεινή 15,2%.

Στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ (-1,5%), με κυρίαρχη την περιποίηση δέρματος (36,8%).

Στα ηλεκτρονικά φαρμακεία η αγορά έφτασε τα 114 εκατ. ευρώ (+4,6%), με την περιποίηση δέρματος να καταλαμβάνει 57,5%, ομορφιά & αντηλιακά 23,4%, μαλλιά & styling 10,1% και στοματική υγιεινή 9,1%.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), Χρήστος Στανίτσας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου στο ΕΒΕΑ, τόνισε ότι ο κλάδος εξελίσσεται δυναμικά, με έμφαση στην καινοτομία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Ο ΠΣΒΑΚ συνεχίζει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές εξελίξεις (π.χ. αναθεώρηση Κανονισμού Καλλυντικών) και να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ρυθμιστικές απαιτήσεις, αυξημένο κόστος, ανταγωνισμό και γεωπολιτικές πιέσεις.

Η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, υπογράμμισε ότι ο κλάδος αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς στην Ευρώπη (αγορά >100 δισ. € το 2024, +6%, εξαγωγές >76 δισ. €), ενώ η Ελλάδα διατηρεί αξιόλογη παρουσία με αγορά 1,7 δισ. € και 160+ ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε κανονιστικές απαιτήσεις, βιώσιμες πρακτικές, πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας.

