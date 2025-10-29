Τα καλύτερα νησιά που πας με πλοίο από την Πάτρα (και πώς)

Η Πάτρα είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας και ιδανική αφετηρία για εξορμήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα, οι πιο άμεσες και πρακτικές επιλογές είναι:

1) Κεφαλονιά (Σάμη) – η «κατευθείαν» λύση από την Πάτρα

Δρομολόγια: Καθημερινά στην υψηλή περίοδο και συνεχίζουν το φθινόπωρο/χειμώνα. Ενδεικτικά για το 2025 ανακοινώθηκαν απογευματινές αναχωρήσεις Πάτρα → Σάμη και πρωινές επιστροφές, με συνέχιση προς/από Ιθάκη στις ίδιες γραμμές.

~3–3,5 ώρες. Γιατί αξίζει: Μύρτος, Αντίσαμος, σπήλαιο Μελισσάνης/Καραβόμυλος, Αργοστόλι για βόλτες και φαγητό.

Mini tip: Αν θες να συνδυάσεις παραλίες χωρίς πολύ οδήγηση, μείνε στη βόρεια Κεφαλονιά (Άσσος–Φισκάρδο) και κλείσε διαμονή νωρίς τον Αύγουστο.

2) Ιθάκη (Πισαετός) – μικρή, αυθεντική, νησί «για ήσυχα»

Δρομολόγια: Στην ίδια γραμμή με την Κεφαλονιά, με ανταπόκριση/συνέχεια προς Πισαετό . Υπάρχουν καθημερινές επιλογές σε high season, και συνεχίζονται εκτός σεζόν βάσει προγράμματος.

~3,5–4 ώρες από Πάτρα (ανάλογα το δρομολόγιο/ενδιάμεσες στάσεις). Γιατί αξίζει: Καθαρά νερά (Γιδάκι, Φιλιατρό), ήσυχοι όρμοι, Κιόνι–Φρίκες για ρακόμελο και ψάρι.

Mini tip: Κλείσε scooter ή μικρό αυτοκίνητο – οι αποστάσεις είναι μικρές αλλά οι κόλποι «θέλουν» ρόδες.

3) Ζάκυνθος – μέσω Κυλλήνης (1,5 ώρα οδήγηση από Πάτρα)

Πώς πας: Οδικώς Πάτρα → Κυλλήνη (~1 ώρα 30΄) και από εκεί έχει πολύ συχνά δρομολόγια για Ζάκυνθο .

~1 ώρα 15΄. Γιατί αξίζει: Ναυάγιο (με σκάφος), Πόρτο Λιμνιώνας, Πόρτο Ρόξα, Κερί για ηλιοβασίλεμα.

Mini tip: Συνδυάζει «νησί + road trip»: Πάτρα → Κυλλήνη → Ζάκυνθος για 3–4 μέρες.

4) Κέρκυρα – προσοχή στις απευθείας επιλογές

Ιστορικά έχουν υπάρξει εποχιακά δρομολόγια Πάτρα–Κέρκυρα, αλλά δεν είναι σταθερά κάθε σεζόν· συνήθως για Κέρκυρα πας μέσω Ηγουμενίτσας. Ελέγχεις το πρόγραμμα πριν κάνεις το πλάνο σου γιατί οι «απ’ ευθείας» αναχωρήσεις από Πάτρα δεν θεωρούνται τακτικές.

Χρήσιμες πληροφορίες πριν κλείσεις

Από ποιο λιμάνι φεύγεις στην Πάτρα; Τα εγχώρια δρομολόγια χρησιμοποιούν τον Βόρειο Λιμένα (North Port). Έλεγξε πάντα το εισιτήριο/την κράτησή σου.

Τα εγχώρια δρομολόγια χρησιμοποιούν τον (North Port). Έλεγξε πάντα το εισιτήριο/την κράτησή σου. Εποχικότητα: Η γραμμή Πάτρα–Σάμη–Ιθάκη έχει σαφές θερινό core schedule (π.χ. 09/04/2025–26/10/2025) που συνεχίζεται όμως με προσαρμογές αργότερα μέσα στο έτος.

Η γραμμή έχει σαφές θερινό core schedule (π.χ. 09/04/2025–26/10/2025) που συνεχίζεται όμως με προσαρμογές αργότερα μέσα στο έτος. Οχήματα & κατοικίδια: Τα Ionian ferries δέχονται Ι.Χ. και κατοικίδια με τους συνήθεις κανόνες (λουρί/κλουβί, πιστοποιητικά). Έλεγξε συγκεκριμένες οδηγίες της εταιρείας σου στη σελίδα κράτησης.

Τα Ionian ferries δέχονται Ι.Χ. και κατοικίδια με τους συνήθεις κανόνες (λουρί/κλουβί, πιστοποιητικά). Έλεγξε συγκεκριμένες οδηγίες της εταιρείας σου στη σελίδα κράτησης. Καιρός/άνεμοι: Το Ιόνιο «παίζει» με δυτικούς–μαΐστρους. Αν έχεις tight πρόγραμμα, προτίμησε πρωινά δρομολόγια και μια «ασφάλεια» μισής μέρας στην επιστροφή.

Το Ιόνιο «παίζει» με δυτικούς–μαΐστρους. Αν έχεις tight πρόγραμμα, προτίμησε πρωινά δρομολόγια και μια «ασφάλεια» μισής μέρας στην επιστροφή. Ιταλία από Πάτρα: Η Πάτρα είναι και πύλη προς Ανκόνα/Μπάρι/Βενετία (χρήσιμο για όσους σκέφτονται road trip Ευρώπης).

Προτεινόμενα mini-itineraries από Πάτρα

Σαββατοκύριακο (2–3 μέρες):

Ιθάκη light: Παρασκευή απόγευμα από Πάτρα, Σάββατο γύρες (Κιόνι–Φρίκες–Γιδάκι), Κυριακή χαλαρό μπάνιο και επιστροφή.

4–5 μέρες:

Κεφαλονιά βόρεια: Βάση στον Ασσο ή έξω από το Φισκάρδο, ημερήσιες σε Μύρτο–Εμπλυση–Αγ. Ιερουσαλήμ. Επιστροφή από Σάμη.

Οικογενειακό με αμάξι:

Ζάκυνθος μέσω Κυλλήνης: Ευέλικτα δρομολόγια, μικρή διάρκεια πλου, εύκολες αποστάσεις.

Πόσο νωρίς να κλείσω & πού;

Για Ιούλιο–Αύγουστο/Δεκαπενταύγουστο, κλείσε έγκαιρα ειδικά αν ταξιδεύεις με όχημα.

ειδικά αν ταξιδεύεις με όχημα. Για να δεις όλα τα διαθέσιμα δρομολόγια, να συγκρίνεις ώρες και να κάνεις κράτηση ηλεκτρονικά, μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήριά στο openferry.com (εύκολη αναζήτηση, e-tickets όπου υποστηρίζονται).

TL;DR – Τι να κρατήσω;

Άμεσες νησιωτικές επιλογές από Πάτρα: Κεφαλονιά (Σάμη), Ιθάκη (Πισαετός).

Κεφαλονιά (Σάμη), Ιθάκη (Πισαετός). Πολύ κοντά μέσω οδικής πρόσβασης: Ζάκυνθος από Κυλλήνη με συχνά δρομολόγια και σύντομο πλου.

Ζάκυνθος από Κυλλήνη με συχνά δρομολόγια και σύντομο πλου. Κέρκυρα: έλεγξε πρώτα αν υπάρχει εποχική απευθείας σύνδεση – αλλιώς μέσω Ηγουμενίτσας.

