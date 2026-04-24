Τα κινητά τηλέφωνα και το κόστος φόρτισης: Μύθοι και πραγματικότητα

Η αποσύνδεση παραμένει μια καλή πρακτική για την αποφυγή υπερθέρμανσης και τη γενικότερη ασφάλεια στο σπίτι

Τα κινητά τηλέφωνα και το κόστος φόρτισης: Μύθοι και πραγματικότητα
24 Απρ. 2026 23:39
Pelop News

Είναι αλήθεια, άγνωστο για τον ποιο λόγο, ότι υπάρχει ένας διαδεδομένος «μύθος» σύμφωνα με τον οποίο οι φορτιστές κινητών τηλεφωνικών συσκευών καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Όμως σύμφωνα με δοκιμή που πραγματοποίησε ο ηλεκτρολόγος Sergio Llorente, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι διαφορετική.

Συγκεκριμέα με τη χρήση μετρητή κατανάλωσης, διαπιστώθηκε ότι όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, ο φορτιστής καταναλώνει περίπου 0,030 kW. Από τη στιγμή όμως που η συσκευή αποσυνδέεται, η κατανάλωση πέφτει άμεσα στο μηδέν.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις
Η δοκιμή έδειξε ξεκάθαρα ότι ο φορτιστής δεν συνεχίζει να «τραβά» ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται, καταρρίπτοντας την άποψη περί συνεχούς κατανάλωσης.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι κατά τη φόρτιση αυξάνεται και η θερμοκρασία της συσκευής, φτάνοντας περίπου στους 28 βαθμούς Κελσίου – κάτι απολύτως φυσιολογικό κατά τη λειτουργία.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: η θερμοκρασία
Αν και η κατανάλωση μηδενίζεται όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, ένας παράγοντας παραμένει: η θερμοκρασία. Ακόμη και χωρίς ενεργή χρήση, ο φορτιστής μπορεί να διατηρεί ελαφρώς αυξημένη θερμότητα όσο παραμένει στην πρίζα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να αποσυνδέεται όταν δεν χρησιμοποιείται – όχι για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά για λόγους ασφάλειας.

Τι ισχύει τελικά για τον λογαριασμό ρεύματος
Συμπερασματικά, οι σύγχρονοι φορτιστές δεν επιβαρύνουν ουσιαστικά τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος όταν είναι στην πρίζα χωρίς χρήση. Το λεγόμενο «φανταστικό φορτίο» σε αυτή την περίπτωση είναι πρακτικά ανύπαρκτο.

Ωστόσο, η αποσύνδεση παραμένει μια καλή πρακτική για την αποφυγή υπερθέρμανσης και τη γενικότερη ασφάλεια στο σπίτι.

