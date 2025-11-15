Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη

Αλλαγές που συχνά περνούν απαρατήρητες στα πόδια μπορεί να κρύβουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ειδικούς. Από το μούδιασμα μέχρι τα εύθραυστα νύχια, ο οργανισμός στέλνει σιωπηλά προειδοποιητικά σήματα για την καρδιά και τον διαβήτη.

Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη
15 Νοέ. 2025 23:20
Pelop News

Μούδιασμα, πρήξιμο, αλλαγές στα νύχια ή δυσκολία στην επούλωση πληγών. Όσα φαίνονται «αθώα» στα πόδια, μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν πρώιμα σημάδια καρδιοπάθειας ή διαβήτη, προειδοποιούν αγγειοχειρουργοί και ορθοπεδικοί.

Τα πόδια είναι το πρώτο σημείο του σώματος που αποκαλύπτει συχνά την περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) — μια πάθηση που προκαλείται από αθηροσκλήρωση, δηλαδή συσσώρευση λιπαρών ουσιών στα τοιχώματα των αρτηριών. Η μειωμένη ροή του αίματος προς τα άκρα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού.

Περίπου 1 στους 4 ενήλικες άνω των 60 ετών πάσχει από αδιάγνωστη καρδιοπάθεια, κάτι που καθιστά αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση της κυκλοφορίας στα πόδια.

Όταν τα πόδια «προδίδουν» την καρδιά

Τα μικροσκοπικά αγγεία στα δάχτυλα μπορεί να φράξουν, προκαλώντας κρύα, μουδιασμένα ή πρησμένα πόδια, ενώ η μειωμένη κυκλοφορία επηρεάζει και τα νύχια, που γίνονται εύθραυστα ή παχιά.
Η διαλείπουσα χωλότητα —πόνος κατά το περπάτημα που υποχωρεί με την ξεκούραση— είναι επίσης ενδεικτική μειωμένης αιμάτωσης.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

  • Μυρμήγκιασμα, καύσος ή αίσθημα ψύχους
  • Πληγές που δεν επουλώνονται
  • Ξηροδερμία ή φουσκάλες
  • Μυκητιασικές λοιμώξεις λόγω μειωμένης άμυνας

Όταν το πρόβλημα είναι ο διαβήτης

Οι αλλαγές στα πόδια μπορεί να δείχνουν και διαβήτη τύπου 2. Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου βλάπτουν τα μικρά αγγεία και προκαλούν νευροπάθεια, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου ή των τραυματισμών.

Έτσι, τραύματα μπορεί να περάσουν απαρατήρητα και να οδηγήσουν σε μολύνσεις ή πληγές που δεν επουλώνονται.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη παρακολούθηση της υγείας των ποδιών μπορεί να σώσει ζωές, επιτρέποντας τη διάγνωση σοβαρών παθήσεων πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες – Τι δείχνει η ψυχολογία
23:40 Η τέχνη έσπασε τα νεύρα του: Viral πτώση Ιταλού πολιτικού πάνω σε βιτρό του 1932 ΒΙΝΤΕΟ
23:20 Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη
23:00 Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ
22:40 Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος – Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα»
22:20 Ο ύπνος «προδίδει» την Πάρκινσον: Πώς τα ανήσυχα όνειρα και το φύλο προειδοποιούν για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ