Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη

Μούδιασμα, πρήξιμο, αλλαγές στα νύχια ή δυσκολία στην επούλωση πληγών. Όσα φαίνονται «αθώα» στα πόδια, μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν πρώιμα σημάδια καρδιοπάθειας ή διαβήτη, προειδοποιούν αγγειοχειρουργοί και ορθοπεδικοί.

Τα πόδια είναι το πρώτο σημείο του σώματος που αποκαλύπτει συχνά την περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) — μια πάθηση που προκαλείται από αθηροσκλήρωση, δηλαδή συσσώρευση λιπαρών ουσιών στα τοιχώματα των αρτηριών. Η μειωμένη ροή του αίματος προς τα άκρα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού.

Περίπου 1 στους 4 ενήλικες άνω των 60 ετών πάσχει από αδιάγνωστη καρδιοπάθεια, κάτι που καθιστά αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση της κυκλοφορίας στα πόδια.

Όταν τα πόδια «προδίδουν» την καρδιά

Τα μικροσκοπικά αγγεία στα δάχτυλα μπορεί να φράξουν, προκαλώντας κρύα, μουδιασμένα ή πρησμένα πόδια, ενώ η μειωμένη κυκλοφορία επηρεάζει και τα νύχια, που γίνονται εύθραυστα ή παχιά.

Η διαλείπουσα χωλότητα —πόνος κατά το περπάτημα που υποχωρεί με την ξεκούραση— είναι επίσης ενδεικτική μειωμένης αιμάτωσης.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Μυρμήγκιασμα, καύσος ή αίσθημα ψύχους

Πληγές που δεν επουλώνονται

Ξηροδερμία ή φουσκάλες

Μυκητιασικές λοιμώξεις λόγω μειωμένης άμυνας

Όταν το πρόβλημα είναι ο διαβήτης

Οι αλλαγές στα πόδια μπορεί να δείχνουν και διαβήτη τύπου 2. Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου βλάπτουν τα μικρά αγγεία και προκαλούν νευροπάθεια, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου ή των τραυματισμών.

Έτσι, τραύματα μπορεί να περάσουν απαρατήρητα και να οδηγήσουν σε μολύνσεις ή πληγές που δεν επουλώνονται.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη παρακολούθηση της υγείας των ποδιών μπορεί να σώσει ζωές, επιτρέποντας τη διάγνωση σοβαρών παθήσεων πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

