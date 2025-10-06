«Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής» ζωντάνεψαν στον Παντοκράτορα: Μια νύχτα μνήμης και λαϊκής ψυχής στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Τα Ρεμπέτικα της κατοχής «ζωντάνεψαν» το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στην πλατεία του Παντοκράτορα της Πάτρας, όπου η λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού και τα μέλη του, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος για την απελευθέρωση της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, παρουσίασαν – στο υπαίθριο «καπηλειό» που είχε διαμορφωθεί για την περίσταση – ρεμπέτικα τραγούδια με αυθεντικά λαϊκά όργανα, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Παράλληλα το Χορευτικό του Δήμου της Πάτρας απέδωσε τον χορό και την κίνηση που συνόδευαν αυτά τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Μέσα από τα βήματα, τη μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι, πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό “ταξίδι” στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, δείχνοντας για μία ακόμα φορά, γιατί το ρεμπέτικο ήταν μία από τις πιο σημαντικές εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού της εποχής.

Ακούστηκαν τραγούδια για τον έρωτα, την αγάπη, το μεροκάματο, τον αγώνα, λευτεριά και για μια καλύτερη ζωή. Τραγούδια γραμμένα από ποιητές, αλλά κι από δημιουργούς που δεν διάβασαν ποτέ στη ζωή τους ποίηση, ψηλαφίζοντας συγχρόνως την ιστορία τους, αναζητώντας το πότε γράφτηκαν και κάτω από ποιες συνθήκες και από ποιους πρωτοτραγουδήθηκαν.

Στην εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο υπεύθυνος του χορευτικού και δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος. Το παρών έδωσαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης – Οικονομίας Διονύσης Πλέσσας, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού & Πρασίνου Παναγιώτης (Τάκης) Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι – Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Συντελεστές: Μουσική επιμέλεια-Μαέστρος :Δήμητρα Αψώμοτου, Χορογραφία -Γενική επιμέλεια – κείμενα : Χρήστος Γιαννόπουλος, Ενδυματολογική επιμέλεια: Ζιάκου Ιωάννα.

