Τα σημαντικά ευρήματα της DATA RC

H DATA RC προχώρησε σε μία σημαντική έρευνα για την δυναμική των κομμάτων που αξίζει να την λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αρχικά να πω, πως όσοι μιλούν για «φωτογραφία της στιγμής» παραπλανούν. Οι δημοσκοπήσεις έχουν διάρκεια (εκτός αν συμβεί κάτι εξαιρετικά αναπάντεχο). Μία απόδειξη είναι οι εκλογές του 2015 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήξερε και ότι θα κυβερνήσει και ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία γι’ αυτό και είχε συμφωνήσει μήνες πριν με τον Καμένο.

Σε όλες τις νέες μετρήσεις υπάρχουν τρεις παράμετροι: Η αντοχή της ΝΔ, η δυναμική του ΠΑΣΟΚ και που μπορούν να φτάσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Η DATA RC μας δίνει εξαιρετικές απαντήσεις:

– Η ΝΔ εθνικά παίρνει 31% και απέχει μόλις 3%-4% από την αυτοδυναμία. Με την κάθοδο του Τσίπρα χάνει μόνο 1% ενώ με την κάθοδο Καρυστιανού δεν χάνει τίποτα. Εδώ ισχύει αυτό που είχα γράψει παλιότερα. Ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να έχει αυτό τον καιρό, έστω και οριακά πάνω από 30% θεωρώντας ότι στις εκλογές θα το αυξήσει κοντά στο 33%-34% και αν χρειαστούν δεύτερες θα πάρει αυτοδυναμία. Πιο αναλυτικά:

– Στην περίπτωση συμμετοχής κόμματος Καρυστιανού, η ΝΔ εμφανίζεται να μην επηρεάζεται καθόλου, συγκριτικά με το σενάριο μη ύπαρξης νέων κομμάτων. Τα κόμματα που επηρεάζονται είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό μόλις 4,7% (χωρίς την ύπαρξη Καρυστιανού εκτιμάται ότι θα έχει 9,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας η οποία εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό 5,7% (χωρίς την ύπαρξη Καρυστιανού εκτιμάται ότι θα έχει 10%).

Εάν είχαμε εκλογές αύριο και συμμετείχε κόμμα υπό την κ. Καρυστιανού, και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων ήταν αυτές που καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα είχαμε Βουλή με οκτώ κόμματα. Η ΝΔ στο 31%, το ΠΑΣΟΚ 14% και το κόμμα Καρυστιανού 18%. Σε αυτή την περίπτωση το Μέρα 25 συγκεντρώνει κάτω του 3% και μένει εκτός Βουλής.

– Με κόμμα Τσίπρα. Η κάθοδος νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ριζική ανακατανομή στον χώρο της Αριστεράς. Η κύρια πίεση εντοπίζεται στον άξονα ΣΥΡΙΖΑ/Πλεύσης Ελευθερίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να οδηγείται σε οριακά ποσοστά (1,6%). Το ΠΑΣΟΚ δέχεται δευτερογενείς πιέσεις, ενώ η ΝΔ εμφανίζεται πρακτικά ανεπηρέαστη από αυτή τη μετακίνηση.

Εάν είχαμε εκλογές αύριο και συμμετείχε κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα, και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων ήταν αυτές που καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα είχαμε Βουλή με επτά κόμματα. Η ΝΔ θα ήταν στο 30%, το ΠΑΣΟΚ 15% και το κόμμα Τσίπρα 13%. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μέρα 25 συγκεντρώνουν κάτω του 3% και μένουν εκτός Βουλής.

Κατά την DATA RC, από όλες τις αναλύσεις προκύπτουν τρία πράγματα:

– αν η ΝΔ μπορεί να μετακινηθεί από τη ζώνη 31% προς τη ζώνη 34%

– αν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ο σταθερός κυβερνητικός εταίρος ή αν θα επιλέξει να αφήσει το σύστημα σε παρατεταμένη αστάθεια (προφανώς υπέρ της ΝΔ λέω εγώ).

– αν εμφανιστεί πραγματικά κόμμα Καρυστιανού σε διψήφιο υψηλό ποσοστό, οπότε αλλάζει όχι μόνο η Βουλή-αλλάζει ο ίδιος ο άξονας του πολιτικού ανταγωνισμού.

Η δική μου άποψη είναι ότι και αυτή τη φορά ο ισχυρός παίκτης είναι ο πρωθυπουργός. Θα μπορέσει να πάει ψηλότερα μέσα από μία δέσμη κινήσεων του (παροχές ΔΕΘ, σταθερότητα, μεγάλος απολογισμός έργου, κούραση από την τοξικότητα κ.ά). Ο Τσίπρας κινείται οριακά και χαμηλότερα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Και η Καρυστιανού θα καταρρεύσει ως προσπάθεια, όταν επιχειρήσει να μιλήσει και εμφανίσει πρόσωπα. Αν κατέβει, θα περιοριστεί σε μικρά ποσοστά διαμαρτυρίας τύπου Λεβέντη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



