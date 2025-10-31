Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!

Είναι κάτοικος Λαυρίου Αττικής. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025

Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
31 Οκτ. 2025 19:31
Pelop News

Προπονητής βόλεϊ συνελήφθη και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη! Μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Πρόκειται για 71χρονο τεχνικό γυναικείας ομάδας στη Νοτιοανατολική Αττική. Ο συλληφθέντας, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

«Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν. Δεν θυμάται τι συνέβη», η μαρτυρία του πατέρα της 40χρονης, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου, ενώ η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες των γεγονότων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο
20:38 Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ
20:29 Πολωνοί στους Δελφούς μπούκαραν στον αρχαιολογικό χώρο και έκλεψαν αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα!
20:20 Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν
20:12 Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα
20:00 «Έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου, συνέδεσε το όνομα της με τον Ερυθρό Σταυρό
19:51 Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας
19:31 Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
19:20 «Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε», γόνοι εύπορων οικογενειών ρήμαξαν τη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Κλήση από ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
19:08 Το ήξερες ότι μπορείς να βρεις όλα τα δέντρα της Αθήνας; Ο Χάρης Δούκας μας ξεναγεί στον «πύργο ελέγχου» στο γραφείο του
19:03 Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα
19:00 Ο κ. Σάλλας μίλησε. Τον ακούει κανείς;
18:47 Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Φάτος Νάνο
18:39 Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!
18:35 Ο Μητσοτάκης στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών – «Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή»
18:29 Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
18:17 Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!
18:13 Μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε χρυσό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ