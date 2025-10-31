Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
Είναι κάτοικος Λαυρίου Αττικής. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025
Προπονητής βόλεϊ συνελήφθη και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη! Μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Πρόκειται για 71χρονο τεχνικό γυναικείας ομάδας στη Νοτιοανατολική Αττική. Ο συλληφθέντας, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
«Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν. Δεν θυμάται τι συνέβη», η μαρτυρία του πατέρα της 40χρονης, ΦΩΤΟ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου, ενώ η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες των γεγονότων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News