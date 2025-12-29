Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;

Βλέπω το 2025 να φεύγει και, τι να σας πω; με κατέχει μεγάλη ανησυχία: Θα φέρει άραγε και το 2026 καμιά υπέροχη παλαβομάρα σαν εκείνη με τα ξυλόλια, την πυρόσφαιρα, τα εξαερωμένα βαγόνια και τους εμπειρογνώμονες, που ναι μεν τώρα έχουν όλοι εξαφανιστεί, αλλά τότε μας συνάρπαζαν και μας καθήλωσαν στις τηλεοράσεις μας για κάμποσους μήνες;

Θα μας εμφανίσει κανέναν άλλον κύριο Ρούτσι, να πιάσει στασίδι σε κανένα άλλο ιερό μέρος και να μην ξεκολλάει; Θα μας κατεβάσει στην πολιτική κονίστρα καμιά άλλη Μαρία των Τεμπών, να αλλάξει τα πάντα στη χώρα μας και πρώτα-πρώτα να ρίξει τον Μητσοτάκη;

Σήμερα για τον μεγάλο αυτόν σκοπό μάχεται το 2% των κατεχόντων τρακτέρ αγροτών -το γιατί τα άλλα 98% κάθονται σπίτια τους, θα σας το πω μόλις το μάθω- αυτό λοιπόν το ηρωικό 2% που μπλοκάρει τους δρόμους, ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες, προκαλεί βροχή ακυρώσεις και έτσι τσακίζει οικονομικά τους ξενοδόχους, εστιάτορες και συναφή επαγγέλματα, ζημιώνει καθημερινώς τον προϋπολογισμό, δηλαδή την τσέπη μας -παρεμπιπτόντως δε αλλάζει και τα φώτα στους δυστυχείς αστυφύλακες της τροχαίας- αυτό το 2% μάχεται ηρωικά για να ρίξει τον Μητσοτάκη, ώστε να μην αλλάξει τίποτα στις ωραίες δουλίτσες που έχουν στημένες από δεκαετίες.

Σκέφτεστε τι αφόρητα βαρετή θα ήταν αυτή η χρονιά αν δεν τα είχαμε όλα αυτά; Δεν λέω πως δεν έγιναν κι άλλα πράγματα. Εγινε ο υπουργός μας Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurοgroup – γινήκαμε δηλαδή από κλητήρες, δήμαρχοι. Υπογράψαμε μια δεκαριά συμφωνίες με υπουργούς των ΗΠΑ και οικονομικούς κολοσσούς για θαλάσσιες έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές από την Κέρκυρα μέχρι την Κρήτη∙ υπογράψαμε και άλλες, για το λιμάνι της Ελευσίνας, που γίνεται μεγάλος συγκοινωνιακός κόμβος, ενώ έπονται και παρόμοιες για το λιμάνι του Βόλου, της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης… Υπογράψαμε συμβάσεις και για την ενεργοποίηση του καθέτου διαδρόμου, που θα ενώνει την Ανατολική Ευρώπη με τη Μεσόγειο απευθείας, παρακάμπτοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία τα Δαρδανέλια. Επιπλέον, η συνεργασία μας με το Ισραήλ μετατράπηκε σε τριπλή συμμαχία, Ελλάς-Κύπρος-Ισραήλ- που εξενεύρησε τόσο τον κ. Ερντογάν, ώστε ξανάρχισε τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας.

Μάλιστα, έγιναν αυτά και άλλα πολλά, είναι όμως όλα τους -αδερφέ μου!- πράγματα βαρετά. Πώς το λένε; Δεν προσφέρονται για την τηλεόραση! Δεν δημιουργούν σκιές ώστε να καλλιεργηθούν υποψίες! Δεν σου βγάζουν αυθόρμητα ατάκες! Και, κυρίως, κυρίως! Δεν σηκώνουν καταγγελίες. Οπότε καταλαβαίνετε τι κινδυνεύουμε να πάθουμε; Να χάσουμε τη Ζωή μας. Μάλιστα, να μην έχουμε πια το έτος 2026 τον παμμέγιστο ανακριτή και ιεροεξεταστή μας, την ακάθεκτο εισαγγελέα μας, τη Ζωή.

Και πώς μπορεί να περάσει μια ολόκληρη χρονιά χωρίς να δονείται καθημερινώς η χώρα -ή τέλος πάντων πότε-πότε το Κοινοβούλιο, ή έστω μια ωρίτσα κάποια αιθουσούλα συνεδριάσεων- από τη διαπεραστική φωνή της Ζωής μας; Πώς, με τέτοια πλήξη, μπορεί να μας βγει αίσιον και ευτυχές το νέον έτος 2026;

