Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου

Δεν ξέρω πόσο καλά είναι τα μαγαζιά στο Νταβός, γιατί δεν έχω πάει ποτέ μου. Συνάγω όμως πως θα είναι πολύ ελκυστικά -μολονότι κάθε άλλο παρά φθηνά!-, μια και το χειμερινό αυτό κέντρο σπορ καλύπτει γούστα πλουσίων.

Μια φορά τον χρόνο, μάλιστα, όλων των πλουσίων του κόσμου! Στο Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, καλούνται μια εβδομάδα του Ιανουαρίου, 2.000 με 3.000 επίσημοι ομιλητές και συγχρόνως μαζεύονται καμιά πεντακοσαριά ηγέτες κρατών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεγάλοι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι ΜΚΟ και ΜΜΕ και κάμποσες δεκάδες δισεκατομμυριούχων. Ολοι αυτοί δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου, μέσα σ ’αυτές τις επτά μόλις ημέρες, να προφθάσουν να κάμουν όλες τις επαφές, και τις εμφανίσεις και τις επίσημες ή ανεπίσημες συναντήσεις που έχουν καταφέρει να προγραμματίσουν. Είναι, σα να λέμε, ένα πελώριο παζάρι, οικονομικοί κολοσσοί ψάχνουν για ευκαιρίες επενδύσεων ανάμεσα στις χιλιάδες προτάσεων εταιρειών και κρατών, που ανταγωνίζονται αγρίως για να τις προσελκύσουν.

Ο Μητσοτάκης βρέθηκε εκεί για πρώτη φορά το 2020, πρωθυπουργός μιας χρεοκοπημένης χώρας που από δέκα και πλέον χρόνια είχε αποδειχθεί ανίκανη να χειριστεί μόνη της τα οικονομικά της. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης με ένα μικρό αλλά εκλεκτό επιτελείο, είχαν βάλει άπειρη δουλειά αποφασισμένοι να κλονίσουν, έστω λιγάκι αυτήν την εδραιωμένη εικόνα του ανοργάνωτου, κοκορόμυαλου, και μακριά νυχτωμένου μικρού κράτους, που μόνο υπό κηδεμονίαν μπορούσε να παραμείνει όρθιο.

Στο τέλος του Φόρουμ, τα μέλη της ελληνικής αποστολής αποχωρούσαν με το αίσθημα πως μάλλον κάτι είχαν καταφέρει. Δεν ήξεραν φυσικά τότε ότι ο πρόεδρος της κολοσσιαίας Microsoft, θα έγραφε σε λίγα χρόνια στο βιβλίο του «Tools and Weapons» για τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη τότε, ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός δεν προσπάθησε να τον προσελκύσει με υποσχέσεις φοροαπαλλαγών, αλλά «παρουσίασε ένα όραμα για την ανάπτυξη της χώρας του και της οικονομίας της, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της κυβέρνησης, βασισμένο στην τεχνολογία, στο cloud computing και στην τεχνητή νοημοσύνη». Αυτό ήταν που τον είχε παρακινήσει να ιδρύσει εδώ, και όχι σε άλλη γειτονική χώρα, ένα από τα περιζήτητα Data Center της Microsoft.

Αυτά όμως ήταν ακόμη στο μέλλον, ενώ όταν έφευγαν από το Φόρουμ τα μέλη της αποστολής, ξενυχτισμένοι από την αδιάκοπη δουλειά και το τάνυσμα του μυαλού τους, άλλο δεν σκέφτονταν παρά μόνον πότε θα πέσουν στο κρεβάτι τους.

Καθώς όμως έβγαιναν από το κεντρικό κτίριο, τους πρόλαβε η υπεύθυνη του Φόρουμ για να τους πει: «Θα ήθελα να σας ζητήσω και προσωπικά συγγνώμη εκ μέρους των διοργανωτών. Οταν μας επισκέφθηκε ο προηγούμενος Ελληνας πρωθυπουργός, δεν ενδιαφερόταν να κάμει πολλές συναντήσεις. Προτίμησε ψώνια και βόλτες στο Νταβός. Δεν περιμέναμε να έχετε τόσο πυκνό πρόγραμμα. Υποσχόμαστε ότι από του χρόνου η ελληνική αποστολή θα λαβαίνει τη δέουσα προσοχή και θα ανταποκριθούμε στον επαγγελματισμό σας»*.

Ο προηγούμενος Ελληνας πρωθυπουργός ήταν, φυσικά, ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό κι εγώ περιμένω με αγωνία το βιβλίο του «Ιθάκη» για να διαβάσω τι και τι αξίζει να ψωνίσει κανείς στο Νταβός και πού να πάει για βόλτες.

