Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης

Η στήλη «Τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»

Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
06 Οκτ. 2025 16:30
Pelop News

Ο νέος άνδρας που είχε διασπάσει χωρίς καμία απολύτως βία, με τον συντηρητικό λόγο του και μόνον, τα διάφορα άβατα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ο Τσάρλι Κιρκ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε προς ένα τεράστιο ακροατήριο. Τον πυροβόλησε από μακριά ένας άλλος νέος άνδρας, γιος πάστορα. Η Αμερική πάγωσε. Ολοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί καταδίκασαν την πράξη και εξέφρασαν αποτροπιασμό. Στην επιμνημόσυνο δέηση παρευρέθηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, -ορισμένες εφημερίδες μάλιστα έγραψαν πως έμοιαζε περισσότερο με προεκλογική εκστρατεία παρά με μνημόσυνο. Περιέργως, ελάχιστα προβλήθηκε αυτό που είπε η γυναίκα του, και μητέρα των δύο παιδιών του, ένας δραστήριος άνθρωπος στον οποίον ανατέθηκε η Προεδρία της Οργάνωσης που εκείνος είχε στήσει.

«Τον συγχωρώ» είπε για τον δολοφόνο του άνδρός της, «τον συγχωρώ, γιατί αυτό μας ζήτησε να κάνουμε και ο Ιησούς. Κύριοι άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Αυτό θα ήθελε και το άνδρας μου να κάνω».

Και ο συντηρητικός κόσμος που τον ακολουθούσε, ηλικιωμένοι και συνετοί, αλλά και πλήθος φοιτητών, -υλικό δηλαδή που είναι σαν προσάναμμα, έτοιμο να πάρει φωτιά-, την ακολούθησε. Πουθενά οργή, πουθενά εκδικητικότητα, πουθενά δεν οργανώθηκαν ούτε καν ενθαρρύνθηκαν διαδηλώσεις ή οποιαδήποτε εκδήλωση βίας. Πένθος ναι, αλλά πουθενά καλλιέργεια καχυποψίας και διχασμού, μίσους ή αντεκδίκησης. Σε ατομικό επίπεδο, συγγνώμη και αγάπη, στο γενικό, έγνοια για το γενικό καλό της χώρας.

Ο νους μου πάει στο μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτη μας. Απέριττο και ανοιχτό, ενέπνεε σεβασμό και ανάταση ψυχής, αφιερωμένο στους πεσόντας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Μια άσβεστος εστία φιλοπατρίας και ενότητος.

Τώρα, μουτζουρωμένο, ακατάστατο, περιορισμένο σε συγκεκριμένα ονόματα κατά γης τσαλαπατημένα, ασκημισμένο, τι ακριβώς μήνυμα πιστεύουν οι διοργανωτές αυτού του καταντήματός του, ότι μας μεταδίδει;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ