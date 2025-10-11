Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η πατρίδα είναι το πρώτο πράγμα που μας ενώνει όλους»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υποδέχθηκε σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στη Βουλή την Αδελφότητα Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ο Ταξιάρχης», στο πλαίσιο επίσκεψης και ξενάγησης των μελών της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός συνομίλησε με τα μέλη της Αδελφότητας για τον ρόλο και τη λειτουργία της Βουλής, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς, επισημαίνοντας πως η πολιτική οφείλει να στηρίζεται σε αξίες — με πρώτη τον πατριωτισμό και την ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

«Γι’ αυτό ρίχνουμε βάρος στη νέα γενιά, στο να έχει ευκαιρίες για τη ζωή της στην Ελλάδα, σε μια πιο παραγωγική οικονομία που είναι προϋπόθεση για την ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι η δημοκρατία αντλεί τη δύναμή της από τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή, σημειώνοντας:

«Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πολιτικοί αντίπαλοι που, πιστεύω, όλοι έχουμε κοινό κίνητρο: να κάνουμε κάτι καλύτερο για την πατρίδα. Όταν ο διάλογος γίνεται με σεβασμό και επίγνωση της ευθύνης, η Δημοκρατία μας γίνεται πιο δυνατή».

Ο Υπουργός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη συνάντηση με ανθρώπους που κρατούν ζωντανή τη μνήμη και τις αξίες του Ελληνισμού της Πόλης. «Η Κωνσταντινούπολη είναι ταυτισμένη με τη μνήμη και τη διαδρομή του Έθνους μας – με δόξες, τραγωδίες και βαθιές αλλαγές που σημάδεψαν την ψυχή του Ελληνισμού», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορική μνήμη και η ενότητα του λαού μας αποτελούν δύναμη για το μέλλον. Η πατρίδα είναι το πρώτο πράγμα που μας ενώνει όλους».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Αδελφότητας, κ. Τούλα Μουζάκα, ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό για τη φιλοξενία και τη στήριξη της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι «η παρουσία του στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: πως οι δεσμοί των πολιτών με τους θεσμούς παραμένουν ζωντανοί και ουσιαστικοί».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αδελφότητα προσέφερε στον Υπουργό το βιβλίο «Η Ιστορία του Μεγάλου Ρεύματος» του Βασιλείου Σταυρίδου, που αποτυπώνει την πορεία και τις μνήμες ενός τόπου με βαθιές ρίζες στον Ελληνισμό της Πόλης.

