«Τάματα» της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου: Ενα εξαιρετικό βιβλίο με επτανησιακό άρωμα

*Ο Θανάσης Μπαμπανέβας είναι δημοσιογράφος.

16 Μαρ. 2026 9:24
Ενα εξαιρετικό βιβλίο με πλοκή και δράση, αλλά κυρίως με άρωμα επτανησιακό, μυρωδιές, αλλά και ντοπολαλιές, από το όμορφο νησί των Φαιάκων, μας παρουσίασε η αγαπημένη συνάδελφος διευθύντρια σύνταξης του «THE BEST» Γιώτα Κοντογεωργοπούλου.

Με αιχμή του δόρατος μια ιστορία από το αστυνομικό δελτίο, η καταξιωμένη πλέον μυθιστοριογράφος, μας μεταφέρει στιγμιότυπα και εικόνες μοναδικές που οδηγούν και αποκαλύπτουν μύχιες σκέψεις και συναισθήματα ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας μέσα από καντούνια, μπότηδες και φιλαρμονικές που ενδημούν στη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων τη «Σπιανάδα» αλλά και το μοναδικό κι’ ανεπανάληπτα κτιριακό συγκρότημα του Λιστόν.

Η Γιώτα με τη μαεστρία που τη διακρίνει προβάλλει πρόσωπα και καταστάσεις με γραφή συνεκτική, απλή και κατανοητή. Το νέο βιβλίο με τον ευρηματικό τίτλο «Τάματα» που το «βάφτισε» ο επικεφαλής των εκδόσεων «BELL» Χάρης Νικολακάκης, έχει ήδη προκαλέσει την προσοχή του αναγνωστικού κοινού, γιατί στον καμβά της ιστορίας εμφιλοχωρούν και μέλισσες, που επιστρατεύονται για να λύσουν τον γρίφο και να οδηγήσουν στον δολοφόνο, ενός άτυχου παιδιού. Κομβικό σημείο, οι χαρακτήρες των ηρώων της Νίκης Πανδή, της Μάγιας Ρέβη, της Αμαλίας Ρούσσου, της Ελένης από την παλαιά Περίθεια αλλά και του Σπύρου Βραχλιώτη.

Ενα σημαντικό στοιχείο της Γιώτας στο καινούργιο της βιβλίο, τα «Τάματα» είναι η επιμελής διατύπωση της λεπτομέρειας, σε ό,τι αφορά την περιγραφή περιστατικών και γεγονότων που συνθέτουν το παζλ της μυθιστορηματικής αφήγησης. π.χ. την αναφορά στην φιλαρμονική και το κόρνο, του νεαρού μουσικού στην περιφορά του Επιταφίου, τη Βόρεια Κέρκυρα με το Κανάλι της Αγάπης, το «Canal d Amour» και το Σιδάρι.

Το βιβλίο προσφέρει, εκτός από τη γνώση τοπικών ιδιωμάτων, και χρήσιμες πληροφορίες για τις μέλισσες και τη συμπεριφορά τους, όπως ότι στις μέλισσες αρέσει να «χορεύουν». Οι μέλισσες πεινάνε, ορισμένες τρώνε κρέας όταν αλλάζει η αποστολή τους, αλλάζει η χημεία του μυαλού τους. Οι μέλισσες αναγνωρίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι εργατικές μέχρι… θανάτου.

Η έκδοση του νέου βιβλίου συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΣΗΕΠΗΝ, της οποίας η έγκριτη συγγραφέας αποτελεί τακτικό μέλος. Αποδεικνύει δε περίτρανα ότι οι δημοσιογράφοι της Περιφέρειας, εκτός από την προσφορά τους στην ενημέρωση υπηρετούν μια τεράστια συμβολή στην γενικότερη πνευματική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη για τους «εκτός των τεχνών» κατοίκους της χώρας μας.
Καλό ταξίδι στα «Τάματα» και ευχόμαστε η φίλη μας η Γιώτα να μας εκπλήξει ευχάριστα και στο μέλλον.

