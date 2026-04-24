Τέμπη: Εμπλοκή στη δίκη των ελεγκτών της ΕΑΔ για τη σύμβαση 717

Από συνεχείς εμπλοκές περνά η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και το πόρισμα που είχαν συντάξει για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717, η οποία αφορούσε την τηλεδιοίκηση στον ελληνικό σιδηρόδρομο και βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, καθώς ανέκυψε ζήτημα με τον θάνατο ενός εκ των δύο κατηγορουμένων. Ο μέχρι πρότινος συνήγορός του, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προσκόμισε στο δικαστήριο ανακοίνωση συνδικαλιστικής ένωσης για τον θάνατό του, χωρίς όμως να κατατεθεί επίσημο έγγραφο που να τον πιστοποιεί.

Ζήτησαν ληξιαρχική πράξη θανάτου

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση δικηγόρων που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Οι συνήγοροι ζήτησαν από το δικαστήριο να διακριβωθεί επισήμως ο θάνατος του κατηγορούμενου ελεγκτή, μέσω αναζήτησης της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Το δικαστήριο διέκοψε, προκειμένου να προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση και να συνεχιστεί η διαδικασία με πλήρη δικονομική σαφήνεια.

Νωρίτερα, είχε υπάρξει και νέα ένσταση από την πλευρά των δικηγόρων για την ακαταλληλότητα της αίθουσας που είχε επιλεγεί για τη διεξαγωγή της δίκης. Μετά τις αντιδράσεις, η διαδικασία μεταφέρθηκε στο Αμφιθέατρο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Παρόντες συγγενείς θυμάτων

Στο δικαστήριο βρίσκονται και σήμερα συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, η γραμματέας του συλλόγου Ελένη Βασάρα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, καθώς και οι γονείς του Βάιου Βλάχου.

Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υπόθεση για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες παρακολουθούν στενά κάθε δικαστική διαδικασία που συνδέεται με τις ευθύνες γύρω από τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.

Το πόρισμα για τη σύμβαση 717

Η υπόθεση αφορά δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι είχαν αναλάβει να διερευνήσουν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717.

Στο πόρισμα που συνέταξαν τον Σεπτέμβριο του 2021, είχαν καταλήξει ότι δεν προέκυπταν ποινικές ευθύνες για στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τις καθυστερήσεις στο έργο και την επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληξε στη συνέχεια σε διαφορετική κρίση, αποδίδοντας κατηγορίες σε 23 πρόσωπα για κακουργήματα. Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης.

