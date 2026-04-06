Τέμπη: Νέο βίντεο από τη δίκη ανέβασε η Κωνσταντοπούλου – «Τι σας τάξανε; Δεν ντρέπεστε;»

Βίντεο από τη δίκη για τα Τέμπη που έγινε την 1η Απριλίου στη Λάρισα ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επαναφέροντας στο προσκήνιο το τεταμένο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μέσα στην αίθουσα. Στο απόσπασμα που δημοσιοποίησε, ακούγεται να φωνάζει προς την πρόεδρο του δικαστηρίου «Με εμποδίζετε κυρία Πρόεδρε. Τι είναι αυτό ακριβώς; Τι σας τάξανε έλεος, τι σας τάξανε. Δεν ντρέπεστε να μην μιλάτε, δεν ντρέπεστε», περιγράφοντας η ίδια το περιστατικό ως σοβαρή παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων της ως συνηγόρου.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι αστυνομικός κλοιός την εμπόδιζε να περάσει μπροστά από την έδρα και να φτάσει στην εντολέα της, Μιρέλα Ρούτσι, η οποία, όπως αναφέρει, δεχόταν αντίστοιχη παρεμπόδιση. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η έδρα του δικαστηρίου αλλά και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δεν αντέδρασαν όπως όφειλαν απέναντι σε αυτή την εικόνα.

Στο ίδιο κείμενο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφεται ευθέως κατά της Ολομέλειας των Προέδρων, λέγοντας ότι κράτησε σιωπηρή στάση απέναντι στα όσα συνέβησαν. Μάλιστα, αναφέρεται ονομαστικά στον δικηγόρο Θοδωρή Μαντά, υποστηρίζοντας ότι ακούγεται να λέει πως η Ολομέλεια βρίσκεται «σε δύσκολη θέση», με την ίδια να απαντά σε έντονο ύφος και να αφήνει σαφείς αιχμές για τη στάση που τηρήθηκε.

Το βίντεο έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη φορτισμένη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη συγκεκριμένη δίκη, η οποία αφορά τα αποκαλούμενα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών είχαν ήδη καταγράψει σκηνές έντασης στο δικαστήριο της Λάρισας, με σφοδρές αντιδράσεις της κ. Κωνσταντοπούλου προς την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και με τη διαδικασία να οδηγείται τελικά σε αναβολή.

Η δημοσιοποίηση του νέου υλικού δίνει τώρα και οπτική διάσταση σε αυτή τη σύγκρουση, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις. Το κλίμα γύρω από τη δίκη παραμένει εξαιρετικά βαρύ, με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους και δικαστικούς παράγοντες να τοποθετούνται δημόσια για τη διαδικασία και για όσα συνέβησαν μέσα και έξω από την αίθουσα.

