Τέμπη: Νέο βίντεο από τη δίκη ανέβασε η Κωνσταντοπούλου – «Τι σας τάξανε; Δεν ντρέπεστε;»

Νέο βίντεο από όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα στη δίκη για τα Τέμπη την 1η Απριλίου έδωσε στη δημοσιότητα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο υλικό ακούγεται να διαμαρτύρεται έντονα για παρεμπόδιση της ίδιας και της εντολέως της, ενώ στην ανάρτησή της στρέφεται και κατά της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

06 Απρ. 2026 12:41
Pelop News

Βίντεο από τη δίκη για τα Τέμπη που έγινε την 1η Απριλίου στη Λάρισα ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επαναφέροντας στο προσκήνιο το τεταμένο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μέσα στην αίθουσα. Στο απόσπασμα που δημοσιοποίησε, ακούγεται να φωνάζει προς την πρόεδρο του δικαστηρίου «Με εμποδίζετε κυρία Πρόεδρε. Τι είναι αυτό ακριβώς; Τι σας τάξανε έλεος, τι σας τάξανε. Δεν ντρέπεστε να μην μιλάτε, δεν ντρέπεστε», περιγράφοντας η ίδια το περιστατικό ως σοβαρή παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων της ως συνηγόρου.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι αστυνομικός κλοιός την εμπόδιζε να περάσει μπροστά από την έδρα και να φτάσει στην εντολέα της, Μιρέλα Ρούτσι, η οποία, όπως αναφέρει, δεχόταν αντίστοιχη παρεμπόδιση. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η έδρα του δικαστηρίου αλλά και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δεν αντέδρασαν όπως όφειλαν απέναντι σε αυτή την εικόνα.

Στο ίδιο κείμενο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφεται ευθέως κατά της Ολομέλειας των Προέδρων, λέγοντας ότι κράτησε σιωπηρή στάση απέναντι στα όσα συνέβησαν. Μάλιστα, αναφέρεται ονομαστικά στον δικηγόρο Θοδωρή Μαντά, υποστηρίζοντας ότι ακούγεται να λέει πως η Ολομέλεια βρίσκεται «σε δύσκολη θέση», με την ίδια να απαντά σε έντονο ύφος και να αφήνει σαφείς αιχμές για τη στάση που τηρήθηκε.

Το βίντεο έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη φορτισμένη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη συγκεκριμένη δίκη, η οποία αφορά τα αποκαλούμενα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών είχαν ήδη καταγράψει σκηνές έντασης στο δικαστήριο της Λάρισας, με σφοδρές αντιδράσεις της κ. Κωνσταντοπούλου προς την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και με τη διαδικασία να οδηγείται τελικά σε αναβολή.

Η δημοσιοποίηση του νέου υλικού δίνει τώρα και οπτική διάσταση σε αυτή τη σύγκρουση, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις. Το κλίμα γύρω από τη δίκη παραμένει εξαιρετικά βαρύ, με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους και δικαστικούς παράγοντες να τοποθετούνται δημόσια για τη διαδικασία και για όσα συνέβησαν μέσα και έξω από την αίθουσα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
15:00 Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
