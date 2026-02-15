Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ

Η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς που χαρακτήρισαν την επιλογή του θρασύτατη.

15 Φεβ. 2026 13:54
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αλλά και αγανάκτησης συγγενών, τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (15/2) μνημόσυνο στη μνήμη των 57 θυμάτων στο Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, εντός του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή του χώρου χαρακτηρίστηκε από τη Μητρόπολη ως συμβολική, καθώς πρόκειται για τον σταθμό όπου κατέληγε το δρομολόγιο του μοιραίου τρένου.

Συγγενείς των θυμάτων και πολίτες έδωσαν το «παρών», τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, με τη Μητρόπολη να κάνει λόγο για «μια σημειολογική κίνηση όσον αφορά την επιλογή του τόπου, αφού πρόκειται για τον τερματικό σταθμό του επιβατικού τρένου που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του».

Η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι – μεταξύ άλλων – χαρακτήρισαν την επιλογή του να παρευρεθεί στο μνημόσυνο θρασύτατη.

«Αν ξέραμε ότι θα έρθει, δεν θα ερχόμασταν. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας. Και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, απευθυνόμενη στον Μητροπολίτη.

«Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο στη μνήμη οκ των θυματων και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παρέστη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης. Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του», ανέφερε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου.

«Είδα, επειδή είναι και Απόκριες τώρα, ότι κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν, όπως ο κ. Κυρανάκης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι τρία χρόνια δύσκολα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας για να δικαιώσουμε τις ψυχές τους», τόνισε η Ρούλα Τζοβάρα, αδελφή θύματος.

«Υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν. Δεν υπήρχε λόγος. Εδώ είναι τόπος θλίψης και όχι τόπος πολιτικών δηλώσεων», δήλωσε ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου

 

