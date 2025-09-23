Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Ποια επαγγέλματα απειλούνται, ποια θα αλλάξουν μορφή

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταργήσει όλους τους εργαζόμενους, αλλά αλλάζει δραστικά τον χάρτη της απασχόλησης.

23 Σεπ. 2025 8:35
Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) φέρνει ανατροπές στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να αναρωτιούνται: ποιες δουλειές θα εξαφανιστούν, ποιες θα παραμείνουν και ποιες θα αλλάξουν;

Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο

Όσες εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες, ρουτινιέρες και χωρίς εξειδίκευση βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της αυτοματοποίησης. Παραδείγματα:

  • καταγραφή κειμένων
  • διαχείριση ραντεβού
  • απλή γραμματειακή υποστήριξη

Η AI μπορεί να δημιουργεί αυτόματα υπότιτλους, να οργανώνει προγράμματα ή να λειτουργεί ως εικονικός βοηθός, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία σε τέτοιες θέσεις. Ακόμη και το recruiting επηρεάζεται: όχι επειδή η AI αναλαμβάνει αποκλειστικά τις προσλήψεις, αλλά επειδή η αυξημένη παραγωγικότητα μειώνει τη ζήτηση για νέους εργαζόμενους.

Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ

Τα επαγγέλματα που παραμένουν ασφαλή

Υπάρχουν δουλειές που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, είτε λόγω πολυπλοκότητας είτε επειδή η κοινωνία απαιτεί ανθρώπινη παρουσία. Ανάμεσά τους:

  • Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες: γιατροί, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, προπονητές.
  • Δημόσια ασφάλεια και τεχνικά επαγγέλματα: πυροσβέστες, διασώστες, τεχνίτες.
  • Νομικά επαγγέλματα: δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί, που προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Σε αυτούς τους ρόλους, κρίσιμες αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα και η φυσική δεξιότητα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αλγόριθμους.

Οι «γκρίζες ζώνες» – δουλειές που θα αλλάξουν

Κάποιες δουλειές δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα υποστούν ριζικό μετασχηματισμό:

  • Τεχνικοί ακτινολογίας: θα παραμείνουν απαραίτητοι για την ανθρώπινη επαφή με τους ασθενείς, αλλά η AI θα αναλάβει μέρος της διάγνωσης.
  • Οδηγοί φορτηγών: προστατευμένοι όσο η τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων θεωρείται επισφαλής. Αν αποδειχθεί πιο ασφαλής, η μετάβαση μπορεί να είναι ραγδαία.

Όπως σημειώνει η σύμβουλος καριέρας Georgi Enthoven, όσοι λύνουν πραγματικά προβλήματα θα συνεργάζονται με την AI αντί να την ανταγωνίζονται.

Το μέλλον της εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει συλλήβδην τους εργαζόμενους, αλλά θα επανακαθορίσει ποιοι είναι απαραίτητοι. Οι δουλειές που χρειάζονται συναίσθημα, κρίση, εμπιστοσύνη και φυσική παρουσία θα παραμείνουν. Οι επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές εργασίες ήδη μειώνονται.

 

Πηγή: USA Today

 
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
