Τέλος στο «πάρτι»

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι μια απλή αλλαγή. Είναι η πιο καθαρή πολιτική δήλωση ότι το κράτος αποφασίζει -επιτέλους- να κλείσει οριστικά τον κύκλο ενός πολυετούς «πάρτι» γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Για δεκαετίες, οι κοινοτικοί πόροι αντιμετωπίζονταν από ορισμένους ως εύκολη λεία, με αδιαφανείς διαδικασίες, χαλαρούς ελέγχους και μηχανισμούς που άφηναν χώρο σε καταστρατηγήσεις.

Το νέο πλαίσιο, με την αυστηρότητα και την ψηφιακή υποδομή της ΑΑΔΕ, βάζει τέλος σε αυτή τη στρεβλή εικόνα.

Τα χρήματα της Ευρώπης δεν είναι για να μοιράζονται κατά το δοκούν, αλλά για να στηρίζουν τον έντιμο παραγωγό.