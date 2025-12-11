Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά

Ο «Δικέφαλος» νίκησε 2-1 με ανατροπή την πρωτοπόρο της League Phase Σαμσουνσπόρ, έφτασε τους 10 βαθμούς και με νίκη την επόμενη Πέμπτη (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, κερδίζει θέση στην προνομιούχο οκτάδα.

Νέα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ, που μετά τη Φλωρεντία, πέρασε με νίκη και από τη Σαμψούντα και πλέον κρατάει στα χέρια της την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League. Ο «Δικέφαλος» νίκησε 2-1 με ανατροπή την πρωτοπόρο της League Phase Σαμσουνσπόρ, έφτασε τους 10 βαθμούς και με νίκη την επόμενη Πέμπτη (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, κερδίζει θέση στην προνομιούχο οκτάδα. Παράλληλα, με το σημερινό αποτέλεσμα, εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Μουσάμπα γύρισε τη μπάλα στην περιοχή και ο Αρόλντ Μουκουντί στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε στα δίχτυα του Στακόσα. Όπως ήταν φυσικό το γρήγορο γκολ ισοδυναμούσε με ανατροπή όλων των σχεδίων του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αναλάβει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Όχι μόνο δεν κινδύνεψαν, αλλα απείλησαν άμεσα με τον Στρακόσα να δηλώνει «παρών» σε δύο προσπάθειες του Εντσάμ. Ειδικά στη δεύτερη, στο 31΄, ο Αλβανός πορτιέρε πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο β΄ ημίχρονο και έκλεισε την Σαμσουνσπόρ στα καρέ της. Ο δραστήριος Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε πολύ καλή θέση και στο 52΄ ο Μαρίν με αριστοτεχνική εκτέλεση ισοφάρισε. Έτσι «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» τους γηπεδούχους και παράλληλα ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία της. Έτσι στο 63΄ ο Κοϊτά «χόρεψε» τον Φαν Ντρόνχελεν από δεξιά και με εκπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στην «απέναντι» γωνία του Κοτσού, δίνοντας το προβάδισμα στην Ένωση. Ήταν ένα τεράστιο σοκ για τους γηπεδούχους και τον προπονητή τους, ο οποίος προσπάθησε με διάφορες διορθωτικές κινήσεις να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης. Δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ πολύ εύκολα διαχειρίστηκε το υπέρ της σκορ και έκανε το μεγάλο βήμα για ένα εισιτήριο απευθείας προς τους «16», υποχρεώνοντας τη Σαμσουνσπόρ στην πρώτη ευρωπαϊκή εντός έδρας ήττα της!

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)
Κίτρινες: Σάτκα – Μάριν, Μάνταλος, Πινέδα
Οι συνθέσεις:
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78΄ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον (85΄ Σίσεϊ), Μακουμπού, Εμρέ Κιλίντς, Χόλσε, Εντσάμ (78΄ Σονέρ), Μουσάμπα (74΄ Ταχσίν), Μουαντιλμαντζί.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (46΄ Βίντα), Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν (90+3΄ Πένραϊς), Μάνταλος (82΄ Γκρούγιτς), Κοϊτά (85΄ Ελίασον), Γιόβιτς.

