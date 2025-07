Τέξας: Ασύλληπτη τραγωδία, 27 νεκροί σε κατασκήνωση, ποτάμι «παγίδα» πήρε ζωές παιδιών ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Την περασμένη Παρασκευή τα ξημερώματα το Τέξας πληγώθηκε. Οι ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την πολιτεία έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε πάνω από 80 ανθρώπους -ανάμεσά τους 27 που παρασύρθηκαν από τα νερά σε μία χριστιανική κατασκήνωση για κορίτσια στις όχθες του ποταμού Guadalupe.

Η Camp Mystic, με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα, βυθίστηκε στο πένθος. Οκτάχρονα κορίτσια, νέοι ομαδάρχες γεμάτοι όνειρα και ο διευθυντής της κατασκήνωσης, Richard “Dick” Eastland, περιλαμβάνονται στη μακάβρια λίστα των θυμάτων. Πολλά από τα παιδιά κοιμούνταν σε ξύλινες καμπίνες μόλις λίγα μέτρα από την όχθη, όταν τα νερά του ποταμού φούσκωσαν απροειδοποίητα και έπνιξαν τη σιωπή της νύχτας σε κραυγές και τρόμο.

Η διοίκηση της Camp Mystic ανακοίνωσε με σπαραγμό: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Πενθούμε την απώλεια 27 ψυχών – παιδιών και στελεχών μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές για τον εντοπισμό των αγνοουμένων».

Οι διασώστες εργάζονται αδιάκοπα, με τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από πολεμική ζώνη. Κορμοί δέντρων, απομεινάρια από σπίτια και αυτοκίνητα και λάσπη, έχουν δημιουργήσει ένα συνονθύλευμα θανάτου. Ο δημοσιογράφος της Washington Post, Arelis Hernandez, περιέγραψε στο BBC την κατάσταση ως «μια ανθρώπινη τραγωδία που έχει διαλύσει μια ολόκληρη κοινότητα».

«Ήταν ένα μαγικό μέρος. Τώρα είναι γεμάτο σιωπή και απουσία», είπε μια μητέρα που περίμενε νέα για την κόρη της έξω από τον πρόχειρο σταθμό πρώτων βοηθειών. Δίπλα της, οικογένειες που προσεύχονται για ένα θαύμα.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους της τραγωδίας και της δύναμης του πλημμυρικού φαινομένου στον ποταμό Γκουανταλούπε είναι ένα timelapse βίντεο, που καταγράφει πώς πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή Κίνγκσλαντ στο Τέξας:

A timelapse video provided by an eyewitness showed floodwaters rising over a causeway in Kingsland, Texas, completely submerging it in the span of a few minutes https://t.co/qqaiRP5m1y pic.twitter.com/VK8cwRgL4C

— Reuters (@Reuters) July 7, 2025