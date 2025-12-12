Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!

Δυστυχώς τρεις ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγα λεπτά πήρε ένας 15χρονος στο Τέξας που σκότωσε τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια μιας συνομήλικής του κοπέλας.

Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια

Η 39χρονη μητέρα της κοπέλας, Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Μαζί της βρέθηκαν η κόρη της, 13 ετών, και ο γιος της, 9 ετών.

Η αστυνομία είχε σπεύσει το απόγευμα εκείνης της ημέρας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.

Ο 15χρονος είχε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, που είναι 15 ετών, και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε γνώμη και εμφανίστηκε στο σπίτι της κοπέλας όπου διέπραξε την τριπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος δεν δεχόταν ότι η κοπέλα του τού είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, δεν είναι όμως γνωστό αν ήταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης του νεαρού.

Ο πατέρας των τριών παιδιών (είχε χωρίσει με την Ροντρίγκεζ) δηλώνει συντετριμμένος και, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».

Στον 15χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για πολλαπλή ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους καταδικασμένους δολοφόνους.

Κοντά στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι που ερευνάται για να φανεί αν είναι το όπλο των δολοφονιών. Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ήδη γνωρίζουν ποιος ήταν ο αγοραστής του όπλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



