Τέξας: Φρίκη από τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 7χρονης ΒΙΝΤΕΟ

Βαθιά αναστάτωση έχει προκαλέσει στην πολιτεία του Τέξας η υπόθεση της δολοφονίας της 7χρονης Athena Strand, τον Νοέμβριο του 2022, με κατηγορούμενο τον τότε οδηγό της FedEx, Tanner Horner.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης στο δικαστήριο, προβλήθηκε υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών, στο οποίο ο Horner καταγράφεται να παραδέχεται ψυχρά την πράξη του, δηλώνοντας ότι σκότωσε το παιδί και στη συνέχεια «πέταξε» τη σορό. Στα ίδια πλάνα, οι αστυνομικοί φαίνονται να ερευνούν την κατοικία του για στοιχεία, ενώ ο ίδιος είχε αρχικά ισχυριστεί –κάτι που αργότερα διαψεύστηκε– ότι το κορίτσι δεν ήταν ζωντανό όταν το μετέφερε στο όχημα διανομών.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος οδήγησε τις αρχές σε δασική έκταση, προκειμένου να υποδείξει το σημείο όπου εγκατέλειψε το σώμα της ανήλικης. Ωστόσο, στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί την ακριβή τοποθεσία, επικαλούμενος τον τρόπο με τον οποίο ξεφορτώθηκε τη σορό. «Απλώς την πέταξα εκεί μέσα», είπε ψυχρά.

Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, είχε παρουσιαστεί φωτογραφία που απεικόνιζε τη μικρή Athena μέσα στο φορτηγό του Horner πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης απήγαγε το παιδί στα τέλη Νοεμβρίου 2022, την ώρα που πραγματοποιούσε παράδοση στο σπίτι της, μεταφέροντας ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που περιλάμβανε κούκλες Barbie.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης, ο Horner δήλωσε ότι χτύπησε κατά λάθος τη μικρή με το όχημά του και, πανικόβλητος, την έβαλε μέσα στο βαν. Αν και, όπως είπε, δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε να ενημερώσει τον πατέρα της. Υποστήριξε ότι επιχείρησε αρχικά να της σπάσει τον λαιμό και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του οχήματος.

Στο δικαστήριο ακούστηκαν επίσης ηχητικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων ήχων από τη δολοφονία, καθώς ο δράστης είχε καλύψει την κάμερα στο εσωτερικό του βαν.

«Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», είπε ο Stainton, τονίζοντας ότι το μικρό κορίτσι «πάλεψε με τη δύναμη εκατό ανδρών». «Είναι φρικτό. Ένα πράγμα που δεν μπορείς να ξεχάσεις είναι το πόσο πάλεψε ένα 7χρονο κορίτσι όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με βέβαιο θάνατο. Αυτό είναι το επίπεδο της ψυχρότητας που θα δείτε», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν ενδείξεις πιθανής σεξουαλικής επίθεσης, επικαλούμενος ευρήματα DNA. «Έχουμε DNA. Όχι μόνο έχουμε το αρχικό DNA από την Athena που έχει το DNA του Tanner Horner κάτω από τα νύχια της. Έχουμε επίσης το DNA του Tanner Horner σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει DNA σε ένα 7χρονο κορίτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας, ο ίδιος απέρριψε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ατυχήματος, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο ψέμα», επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν ήταν τραυματισμένο όταν μεταφέρθηκε στο όχημα. «Το πρώτο πράγμα που λέει ο Tanner Horner στην Athena όταν την παίρνει και την βάζει στο φορτηγό, είναι να σκύβει και να της λέει: «Μην φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω». Το λέει αυτό δύο φορές», είπε.

Ο εισαγγελέας έκανε λόγο και για προμελέτη, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος φαίνεται να είχε προετοιμάσει την πράξη του και πιθανόν να είχε στοχοποιήσει και άλλο θύμα. «Θα σας δείξουμε τι έκανε ο Tanner Horner για να προετοιμαστεί για αυτό – κάλυψε την κάμερα, έστησε το όλο θέμα. Και ήταν εκεί 24 ώρες πριν, στον ίδιο δρόμο, σε διαφορετικό σπίτι, με μια διαφορετική κοπέλα… το προηγούμενο βράδυ. Και πάλι, προετοιμασία, σχεδιασμός», είπε.

Ο Horner έχει δηλώσει ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση παιδιού κάτω των δέκα ετών και για απαγωγή, με την ποινή που αντιμετωπίζει να είναι είτε η θανατική καταδίκη είτε η ισόβια κάθειρξη. Από την πλευρά της υπεράσπισης, αν και έγινε λόγος για «συντριπτικά» και «τρομερά» στοιχεία, υποστηρίχθηκε ότι η μητέρα του κατηγορουμένου κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος πάσχει από αυτισμό και έχει αντιμετωπίσει «διάφορες ψυχικές ασθένειες», ενώ έχει εκτεθεί και σε υψηλά επίπεδα μολύβδου. Η υπεράσπιση ζήτησε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης.

