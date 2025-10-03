Θάνατος εγκύου Αρτα: Η «διαφωνία» των γιατρών, η νοσηλεύτρια και η αντιβίωση

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε» επεσήμανε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης εγκύου που κατέληξε στο νοσοκομείο της Αρτας.

Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου

Οπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια

Η κατάρρευση, η ΚΑΡΠΑ και η διασωλήνωση

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης. Οι συγγενείς ζητούν να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείας καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.

Τι αναφέρουν πηγές από το νοσοκομείο της Άρτας

Σύμφωνα με το νοσοκομείο που κατέληξε η κοπέλα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο και μάλιστα άμεσα.

Η 28χρονη ήταν έγκυος και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τίποτα το ανησυχητικό και η αντιμετώπιση που γίνεται είναι συνήθως αυτή. Χορηγούν προληπτικά μια αντιβιοτική αγωγή σε κάθε αιμορραγία. Αμέσως μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη άρχισε να λέει στους γιατρούς «Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι». Σε λίγα λεπτά έκανε έναν εμετό, μετά έκανε έναν δεύτερο και άρχισε να μελανιάζει. Και η εντατική είναι ακριβώς δίπλα. Το χειρουργείο είναι δίπλα στη ΜΕΘ στον ίδιο όροφο.

Όλοι έπεσαν πάνω, ο αναισθησιολόγος, ο εντατικολόγος, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη ανακοπή, γύρω στις 12.00 δεν είχε επηρεαστεί η εγκεφαλική της λειτουργία, όμως έκανε και δεύτερη ανακοπή και κατέληξε στις 5 τα ξημερώματα. Όλες αυτές τις ώρες οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν με τίποτα. Δεν μπόρεσε ποτέ να ανανήψει αυτή η κοπέλα. Δεν αντιδρούσε στα φάρμακα με τίποτα.

Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου ζητούν απαντήσεις με τον σύζυγό της να επιμένει πως πρέπει να προχωρήσουν σε εκταφή της σορού της και νεκροψία – νεκροτομή.

Η νεαρή που ήταν μητέρα ενός παιδιού δύο ετών και έγκυος στον δεύτερο μήνα έχασε τη ζωή της από χορήγηση αντιβίωσης που την οδήγησε σε αλλεργικό σοκ.

