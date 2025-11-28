Θεαματική απόδραση με χρήση drone από τις γαλλικές φυλακές

Δύο επικίνδυνοι κρατούμενοι απέδρασαν από φυλακή της Ντιζόν. Συνδικάτα καταγγέλλουν σοβαρά κενά ασφαλείας στο σωφρονιστικό σύστημα

Θεαματική απόδραση με χρήση drone από τις γαλλικές φυλακές
28 Νοέ. 2025 8:27
Δύο ιδιαίτερα επικίνδυνοι κρατούμενοι απέδρασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου από το πειθαρχικό τμήμα των φυλακών της Ντιζόν, στη κεντροανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δραπέτες έλαβαν πριονωτές λάμες μέσω drone, με τις οποίες έκοψαν τα κάγκελα του κελιού τους.

Ο 19χρονος κρατούμενος βρισκόταν υπό judicial investigation για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο 32χρονος ήταν προφυλακισμένος για ενδοοικογενειακή βία και απειλές. Και οι δύο τελούσαν σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Μετά την κοπή των κάγκελων, οι δραπέτες χρησιμοποίησαν δεμένες κουβέρτες για να σκαρφαλώσουν και να υπερβούν τον περιμετρικό φράχτη με αγκαθωτό σύρμα, διαφεύγοντας στη συνέχεια προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το σωφρονιστικό συνδικάτο Force Ouvrière Justice κατηγόρησε ευθέως τη διοίκηση ότι αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την υποβάθμιση της ασφάλειας στη συγκεκριμένη φυλακή. «Παρά τις συνεχείς μας εκκλήσεις, η διοίκηση επέλεξε να μείνει τυφλή», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόδραση έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο περιστατικό στη φυλακή Rennes-Vézin, όπου κρατούμενος διέφυγε κατά τη διάρκεια οργανωμένης εκπαιδευτικής εξόδου σε πλανητάριο, με αποτέλεσμα την άμεση αποπομπή του διευθυντή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Τρία μεγάλα σωφρονιστικά συνδικάτα εξέδωσαν την Τετάρτη κοινή ανακοίνωση, κατηγορώντας τον υπουργό ότι διοχετεύει όλους τους διαθέσιμους πόρους σε επιχειρήσεις κατά μεγαλεμπόρων ναρκωτικών, αφήνοντας τις φυλακές σε κατάσταση συνεχούς υποστελέχωσης και υπερπληθυσμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης (Ιούλιος 2025), στις γαλλικές φυλακές κρατούνται περίπου 85.000 άτομα, ενώ η επίσημη χωρητικότητα δεν ξεπερνά τις 62.509 θέσεις. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας ανέρχεται σε 135,9%, με 29 καταστήματα να λειτουργούν σε ποσοστό άνω του 200%.

