Θεοδωρικάκος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης

Την πιθανότητα ενεργοποίησης νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων άφησε ανοιχτή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επικαλούμενος τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ετοιμότητα του οικονομικού επιτελείου.

Ακρίβεια και Ενέργεια

Ο Υπουργός υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, σημειώνοντας πως χωρίς την παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στα πρατήρια, οι τιμές των καυσίμων θα είχαν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του ανώτατου ορίου στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διαβίωσης, ενώ υπογράμμισε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.

Το μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σκάνδαλο χωρίς δεύτερη κουβέντα». Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την τιμωρία των υπευθύνων. Αναφορικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται, εξέφρασε την πεποίθηση πως είναι αθώοι, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους για να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Μεταρρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη, ο Υπουργός εστίασε στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

«Με το νομοσχέδιο αυτό καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις», τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι προϊόντα με συγκεκριμένη τοπική προέλευση, όπως παραδοσιακά είδη χειροτεχνίας, θα πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. «Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει ποια προϊόντα είναι πραγματικά ελληνικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πιστοποίηση θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυναμική τους, καθιστώντας τα «πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της ρύθμισης στην περιφερειακή ανάπτυξη: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα ανθρώπους που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως οι υφάντρες και οι μικροί παραγωγοί. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να αναδειχθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. «Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα ή και φθηνότερα προϊόντα, πολλές φορές απευθείας από τους παραγωγούς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προβλέπει ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και διευκόλυνση της συμμετοχής νέων παραγωγών. «Τα τελευταία χρόνια δεν είχε δοθεί καμία νέα άδεια σε λαϊκές αγορές της Αττικής. Αυτό αλλάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους, ακόμη και ως προς το ωράριο. «Η λογική μας είναι να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης και παραγωγός, να υπάρχει ποιότητα, ασφάλεια και κινητικότητα στις λαϊκές αγορές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθούν «σε έναν ισχυρό και υγιή πόλο ανταγωνισμού προς την υπόλοιπη αγορά, προς όφελος των καταναλωτών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



