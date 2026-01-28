Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο

Τα συλλυπητήριά του για τις δύο τραγωδίες των τελευταίων ημερών εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος παράλληλα στην επιστολική ψήφο, τα ενεργειακά, τις επενδύσεις και το πολιτικό σκηνικό, με αιχμές για τον «αντισυστημικό» λόγο.

28 Ιαν. 2026 11:20
Τα θερμά του συλλυπητήρια για τις δύο τραγωδίες που συγκλόνισαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Ο υπουργός αναφέρθηκε στον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς και στην απώλεια επτά νέων ανθρώπων, φίλων του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σημειώνοντας ότι «έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» και απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναφορικά με την υπόθεση του εργοστασίου στα Τρίκαλα, διευκρίνισε ότι, βάσει του νόμου του 2016, αρμόδια για την αδειοδότηση είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της.

Για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη εθνικής συναίνεσης και στρατηγικής, επισημαίνοντας ότι ο ελληνισμός πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις του παγκοσμίως. Όπως ανέφερε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ολοκληρώνει μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, όταν είχε επιτευχθεί ευρεία διακομματική συναίνεση, και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν, υπενθυμίζοντας ότι απαιτούνται 200 ψήφοι για την εφαρμογή της.

Στα ενεργειακά, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, μέσω του οποίου θα διέλθει αμερικανικό φυσικό αέριο, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι αναμένονται νέες επενδύσεις και ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη διαμόρφωση συναίνεσης.

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, εκτίμησε ότι, αν και οι εκλογές απέχουν χρονικά, το πολιτικό τοπίο αρχίζει να διαμορφώνεται, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον γεωστρατηγικών αναταράξεων η χώρα δεν έχει περιθώρια πειραματισμών, επικαλούμενος την περίοδο 2015-2019 ως παράδειγμα κόστους σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για το λεγόμενο «αντισυστημικό» ρεύμα, υποστήριξε ότι όποιος ιδρύει κόμμα εντάσσεται αυτομάτως στο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας ότι η απόσταση από την πολιτική είναι η μόνη συνθήκη για να δηλώνει κάποιος εκτός συστήματος. Αναφερόμενος στην περίπτωση της κυρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι η απήχησή της συνδέεται με το αυτονόητο συναίσθημα συμπαράστασης προς έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του, υπογραμμίζοντας όμως ότι η πολιτική απαιτεί κρίση επί των θέσεων και όχι μόνο συναισθηματική αποδοχή, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για εθνική στρατηγική που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

