Θεοδωρικάκος: Έρχεται «κόφτης» στις χρεώσεις των δανείων

Νέο πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημειώνοντας ότι μέσα στον Μάιο ξεκινά η διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να μπει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών και να περιοριστούν οι καταχρηστικές χρεώσεις που επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει «κόφτη» μεταξύ 30% και 50% στις χρεώσεις των τραπεζών, ποσοστό που, όπως είπε, ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.

Η ρύθμιση αφορά το συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, με στόχο την προστασία των δανειοληπτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις και τον περιορισμό του υπερδανεισμού.

Όπως εξήγησε, ακόμη και στη δυσμενέστερη περίπτωση, για αποπληρωμή θα απομένει το 50% του ποσού, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.

Παράταση στο πλαφόν των σούπερ μάρκετ

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις τιμές της αγοράς, σημειώνοντας ότι το φρενάρισμα στις ανατιμήσεις του πετρελαίου diesel οδήγησε στη μικρότερη αύξηση τιμής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της παράτασης του πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, συνδέοντας το μέτρο με τους ελέγχους στην αγορά και την ανάγκη συνέχισης της στήριξης των καταναλωτών.

