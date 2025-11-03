Θεοδωρικάκος για ΕΛΤΑ: «Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται με την κοινωνία» – 361 επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ στα νέα καθεστώτα

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών στα δύο πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα, την πορεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τις εξελίξεις με τα ΕΛΤΑ, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού

Θεοδωρικάκος για ΕΛΤΑ: «Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται με την κοινωνία» - 361 επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ στα νέα καθεστώτα
03 Νοέ. 2025 12:23
Pelop News

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ανταπόκριση στα δύο πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα — μεταποίησης και παραμεθόριων περιοχών — υπήρξε «εντυπωσιακή», με 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες.

«Η μεγάλη ανταπόκριση αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις κατατέθηκαν σε όλους τους παραμεθόριους νομούς και στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της χώρας.

Τόνισε ακόμη ότι η βιομηχανία «αυξάνει την παραγωγικότητα και προσφέρει καλύτερους μισθούς», υπογραμμίζοντας πως «πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους με πολύ καλές απολαβές και δεν βρίσκουν».

Για τα ΕΛΤΑ: «Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται με την κοινωνία»

Αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως κάθε μεταρρύθμιση «πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία» και να δίνονται στους πολίτες όλα τα δεδομένα.

«Η αποτελεσματικότητα είναι ισχυρότερη όταν οι αλλαγές προχωρούν με πλειοψηφικό τρόπο. Οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου προηγήθηκε εκτεταμένος διάλογος με όλους τους φορείς.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη που ενώνει»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία «είναι η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και διασφαλίζει τη θετική πορεία της χώρας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός σημείωσε πως «είναι χρήσιμο η ΝΔ να παραμένει απολύτως ενωμένη, γιατί αυτό είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα». Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «κινείται για νέο κόμμα», καθώς «υπάρχουν σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση που ο ίδιος έχει αξιολογήσει».

Για τη Μαρία Καρυστιανού: «Η φωνή για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι σεβαστή»

Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Ενώνω τη φωνή μου με όλους όσοι ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν πιστεύω ότι το να βρεθεί κανείς στο επίκεντρο μιας τραγωδίας μπορεί να θεωρηθεί πολιτική κίνηση. Ο καθένας όμως μπορεί να συμμετέχει με τον τρόπο που θεωρεί σωστό στον δημόσιο βίο. Τα νέα κόμματα κρίνονται από τη στιγμή της ίδρυσής τους».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ