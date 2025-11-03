Θεοδωρικάκος για ΕΛΤΑ: «Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται με την κοινωνία» – 361 επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ στα νέα καθεστώτα

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ανταπόκριση στα δύο πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα — μεταποίησης και παραμεθόριων περιοχών — υπήρξε «εντυπωσιακή», με 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες.

«Η μεγάλη ανταπόκριση αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις κατατέθηκαν σε όλους τους παραμεθόριους νομούς και στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της χώρας.

Τόνισε ακόμη ότι η βιομηχανία «αυξάνει την παραγωγικότητα και προσφέρει καλύτερους μισθούς», υπογραμμίζοντας πως «πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους με πολύ καλές απολαβές και δεν βρίσκουν».

Για τα ΕΛΤΑ: «Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται με την κοινωνία»

Αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως κάθε μεταρρύθμιση «πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία» και να δίνονται στους πολίτες όλα τα δεδομένα.

«Η αποτελεσματικότητα είναι ισχυρότερη όταν οι αλλαγές προχωρούν με πλειοψηφικό τρόπο. Οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου προηγήθηκε εκτεταμένος διάλογος με όλους τους φορείς.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη που ενώνει»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία «είναι η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και διασφαλίζει τη θετική πορεία της χώρας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός σημείωσε πως «είναι χρήσιμο η ΝΔ να παραμένει απολύτως ενωμένη, γιατί αυτό είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα». Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «κινείται για νέο κόμμα», καθώς «υπάρχουν σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση που ο ίδιος έχει αξιολογήσει».

Για τη Μαρία Καρυστιανού: «Η φωνή για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι σεβαστή»

Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Ενώνω τη φωνή μου με όλους όσοι ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν πιστεύω ότι το να βρεθεί κανείς στο επίκεντρο μιας τραγωδίας μπορεί να θεωρηθεί πολιτική κίνηση. Ο καθένας όμως μπορεί να συμμετέχει με τον τρόπο που θεωρεί σωστό στον δημόσιο βίο. Τα νέα κόμματα κρίνονται από τη στιγμή της ίδρυσής τους».

