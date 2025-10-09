Θεοδωρικάκος: Νέες ρυθμίσεις για λαϊκές αγορές και διαφάνεια τιμών

Με νομοθετική ρύθμιση, για βασικά προϊόντα, θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης

09 Οκτ. 2025 9:57
Pelop News

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των καταναλωτών και τη διαφάνεια στις τιμές τροφίμων. Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, φέρνοντας ουσιαστικά «το χωράφι στο ράφι».

Παράλληλα, για προϊόντα όπου παρατηρούνται αδικαιολόγητες αυξήσεις, θα υποχρεούται η αναγραφή της αρχικής τιμής παραγωγής, ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται και να μπορεί να συγκρίνει πριν αγοράσει. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η υποστήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι σημαντική για την επιτυχία αυτών των μέτρων και κάλεσε σε συνεργασία «χωρίς ιδιοτέλεια, προς όφελος των πολιτών».

Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Μηχανισμών Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και η επιβολή προστίμων θα συνεχιστούν κανονικά κατά τη μεταβατική περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα μέτρα είχαν άμεσο αποτέλεσμα στον πληθωρισμό τροφίμων, σημειώνοντας αρνητική πορεία για τέσσερις μήνες, με τη χώρα να καταγράφει σήμερα τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη στην ΕΕ.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πολιτική σκηνή, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ως «ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ» και επισήμανε ότι η αντιπολίτευση βρίσκεται σε φάση κατακερματισμού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη χώρα. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η σταθερά με θετικό έργο, ενώ αναγνώρισε ότι η αυτοκριτική και η βελτίωση είναι συνεχής διαδικασία.

Για τα Τέμπη

Τέλος, αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την έναρξη της δίκης, καταδικάζοντας τις θεωρίες συνωμοσίας. «Για να προχωρήσουμε μπροστά χρειάζεται ενότητα και εμπιστοσύνη», κατέληξε.
