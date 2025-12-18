Θεοδωρικάκος: Προτείνει τη Δέσποινα Τσαγγάρη για πρώτη Διοικήτρια της νέας Αρχής Προστασίας Καταναλωτή

Τη Δέσποινα Τσαγγάρη θα προτείνει για τη θέση του πρώτου Διοικητή της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ERTNEWS.

Όπως δήλωσε, το πρόσωπο του νέου Διοικητή θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σημειώνοντας ότι η Δέσποινα Τσαγγάρη αποτελεί «μια άξια εκπρόσωπο μιας γενιάς που εργάζεται σκληρά». Τη χαρακτήρισε «άνθρωπο που έρχεται από την κοινωνία και την αγορά», υπογραμμίζοντας ότι είναι αυτοδημιούργητη, μηχανικός πληροφορικής, με εμπειρία σε πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η νέα Αρχή θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη, καθώς ο διοικητής της θα έχει πενταετή θητεία, ενώ ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει έμπρακτα τη λειτουργία της. Όπως είπε, με το νέο έτος θα ολοκληρωθεί η στελέχωση της Διοίκησης με τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών στη νέα Αρχή, σημειώνοντας ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙΜΕΑ θα τεθεί στη διάθεσή της. Όπως ανέφερε, μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποιήθηκαν 45.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα που έχουν επιβληθεί ποτέ, στοιχεία που –κατά τον ίδιο– αποτελούν ισχυρή βάση για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και την τιμή στο ράφι, ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο πρόσφατος νόμος δίνει τη δυνατότητα, με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις ακραίων διακυμάνσεων στα νωπά προϊόντα, να υποχρεώνονται οι πωλητές να αναγράφουν τόσο την αρχική τιμή παραγωγού όσο και την τελική τιμή πώλησης. «Ο ενημερωμένος πολίτης και ο ενημερωμένος καταναλωτής βοηθά στον υγιή ανταγωνισμό και στη συγκράτηση του κόστους ζωής», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ και τις επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Όπως είπε, οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ενισχύουν την ασφάλεια της οικονομίας, ιδιαίτερα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι οι αγρότες αξίζουν στήριξη και σεβασμό, επισημαίνοντας τη σημασία ενός ισχυρού και σύγχρονου πρωτογενούς τομέα. Χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι «οι αγρότες έθεσαν τα αιτήματά τους, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



