Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η στελέχωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι εντός της εβδομάδας θα οριστούν οι τρεις υποδιοικητές καθώς και το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Αρχής, ώστε να ολοκληρωθεί η οργανωτική της συγκρότηση. Όπως τόνισε, η συνεργασία του υπουργείου με τη νέα δομή θα είναι συνεχής, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η διεύρυνση των επιλογών των πολιτών. Όπως σημείωσε, έπειτα από πολύμηνο διάλογο, επήλθε συμφωνία για μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της εισόδου νέων παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές και ενίσχυση του ρόλου των δήμων στη διαμόρφωση της σύνθεσής τους.

Στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους διαβίωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η χώρα επλήγη τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από το διεθνές πληθωριστικό κύμα που ακολούθησε την πανδημία και τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και εισφορών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και παρεμβάσεις στήριξης των ενοικιαστών.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ελέγχου της αγοράς, κάνοντας ειδική αναφορά στο πλαφόν κέρδους που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και στα αποτελέσματα των ελέγχων στα τρόφιμα.

Σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα υγείας, ο υπουργός υπενθύμισε ότι το υπουργείο παρενέβη προκειμένου να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις και ότι έχει θεσπιστεί η δημιουργία ειδικού δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, βάσει του οποίου θα καθορίζονται μελλοντικά οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω ουσιαστικού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συζητήσει στο υψηλότερο επίπεδο και ότι η προσέλευση στον διάλογο αποτελεί, όπως είπε, απαίτηση της κοινωνίας.

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα αντιμετωπίστηκε με σεβασμό λόγω της προσωπικής της τραγωδίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι από τη στιγμή που θα εισέλθει στον πολιτικό στίβο θα κρίνεται, όπως όλοι, για τις θέσεις και τις προτάσεις της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



