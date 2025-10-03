Θεοδωρικάκος: Στα σκαριά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί τις επόμενες ημέρες, προτού κατατεθεί στη Βουλή, νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας των Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Η νέα Αρχή θα αποτελείται από τρεις διοικητές και 300 ελεγκτές, ενώ εντός της θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της θα είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία μέχρι σήμερα υπογράφει ο διοικητής της ΔΙΜΕΑ.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων, με τη συνεργασία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

