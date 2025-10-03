Θεοδωρικάκος: Στα σκαριά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς

Νομοσχέδιο για Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών στη Βουλή τις επόμενες μέρες

Θεοδωρικάκος: Στα σκαριά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς
03 Οκτ. 2025 9:43
Pelop News

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί τις επόμενες ημέρες, προτού κατατεθεί στη Βουλή, νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας των Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Η νέα Αρχή θα αποτελείται από τρεις διοικητές και 300 ελεγκτές, ενώ εντός της θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της θα είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία μέχρι σήμερα υπογράφει ο διοικητής της ΔΙΜΕΑ.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων, με τη συνεργασία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Τσιάρας: Σοβαρά προβλήματα στα νέα βιολογικά
11:15 N. Κουτρομάνος: «Υπολογίζω πολύ την Παναχαϊκή»
11:13 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ